Von der Hamas entführte Israelis Berliner Polizei entfernt Geisel-Plakate von Litfaßsäule

Ein Video eines Polizeieinsatzes in Berlin hat in den Sozialen Medien Empörung ausgelöst. Darauf ist zu sehen, wie Einsatzkräfte der Berliner Polizei Plakate von einer Litfaßsäule entfernen. Die Plakate zeigen Bilder der von der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober aus Israel verschleppten Geiseln. Über den Fotos steht in großen Buchstaben „Entführt“, zu jeder Person gibt es außerdem einen Steckbrief mit Angaben zu Namen, Alter und weiteren Informationen.

Auf der Plattform X reagierten Nutzer empört auf das Video. „Ekelhaft“, „Beschämend“ oder „Unglaublich, spinnen die?“ waren einige der Kommentare. Andere verteidigten das Vorgehen der Polizei und bezeichneten die Plakataktion als „Vandalismus“ oder „Sachbeschädigung“.

Am Morgen hatte die Polizei dem Tagesspiegel auf Nachfrage mitgeteilt, der Vorgang sei bekannt und werde geprüft. Am Mittag erklärte sich die Polizei Berlin dann in einem Post auf X. Das Video zeige einen Einsatz in Friedrichshain, der sich bereits am vergangenen Donnerstag ereignet habe, hieß es dort.

Aufgrund des „Verdachts unberechtigter Plakatierung“ hätten die Einsatzkräfte die Plakate entfernt. Eine abschließende Bewertung der Generalstaatsanwaltschaft stehe noch aus.

Die Pressestelle der Polizei Berlin spielt Bullshit-Bingo. Jörn Badendick, Sprecher des Polizei-Berufsverbandes „Unabhängige“

Dem „B.Z.“-Reporter Axel Lier teilte die Polizei darüber hinaus mit, dass die Besatzung eines Streifenwagens die Plakate auf der Kreuzung Sonntagstraße/Lenbachstraße festgestellt habe. Die Zettel hätten „kein Impressum im Sinne des Pressegesetzes“ gehabt. Es seien Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pressegesetz sowie des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet worden. Die Antwort der Polizei hatte der Reporter ebenfalls bei X veröffentlicht.

Der Anwalt Patrick Heineman kritisierte das Vorgehen der Polizei. Er hatte das Aufstellen eines Panzerwracks aus der Ukraine vor der russischen Botschaft gegen den Bezirk Berlin-Mitte gerichtlich durchgesetzt. Am Dienstag sagte er dem Tagesspiegel: „Es ist schon zweifelhaft, ob unerlaubtes Plakatieren überhaupt die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet. Selbst wenn man das unterstellt, ist das Abreißen der Plakate unzweckmäßig. Denn die Gefahr wird damit nicht beseitigt, weil die ursprünglichen Plakate ja nicht unbeschädigt wieder zum Vorschein kommen.“

Kritik kam auch aus der Politik. Alexander J. Herrmann, rechtspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, erklärte: „Angesichts zahlreicher illegaler Plakate ohne Impressum in der Stadt und auch mit Blick auf das bestehende Ermessen der Beamten überzeugt mich der Begründungsversuch der Polizei Berlin nicht.“

Der Sprecher des Polizei-Berufsverbandes „Unabhängige“, Jörn Badendick, sagte: „Die Pressestelle der Polizei Berlin spielt Bullshit-Bingo. Eine Erklärung, dass eine Fehleinschätzung vorlag, wäre ausreichend. In der aufgeheizten Stimmung zum Nahostkonflikt mag jemand befürchtet haben, dass sich jemand von den Plakaten provoziert fühlt. Das macht die Maßnahme aber nicht rechtmäßig. Doch mit ihrem Statement macht die Behörde alles nur noch schlimmer.“ Angesichts des Herumlavierens von Polizeipräsidentin Barbara Slowik, ob es No-go-Areas für erkennbare Juden und Israelis in Berlin gibt, „reiht sich der neue Vorfall in eine Reihe von Fehleinschätzungen ein“.