In dieser Woche will die Berliner Polizei verschärft gegen Falschparker auf Radwegen und Busspuren vorgehen. Das teilte das Präsidium mit.

Von Montag bis Freitag sind Polizei, BVG und Ordnungsämter gegen das "verkehrswidrige Halten und Parken auf Radwegen, Busspuren sowie in zweiter Reihe" im Einsatz. Dazu wurden Straßen ausgesucht, in denen Busspuren sowie Radwege und -schutzstreifen besonders häufig von Kraftfahrzeugen blockiert werden – zum Beispiel in der Schlüterstraße in Charlottenburg.

"Vor allem in den Innenstadtbezirken werden Rad- und Busspuren täglich viel zu oft aus vorwiegend eigensüchtigen Motiven zugeparkt, um sich die lästige Parkplatzsuche zu ersparen", heißt es von der Polizei. Exakt diese Formulierung verwendet das Präsidium seit Jahren. "Verstöße werden konsequent mit Verwarnungsgeldern in Höhe von 10 bis 35 Euro geahndet", heißt es weiter. Neu ist die Aktion nicht, es gibt sie regelmäßig in der ersten Juniwoche sowie im Oktober.

Fazit der Polizei stützt Forderungen von Aktivisten

Verkehrsaktivisten fordern die Polizei dazu auf, nicht nur in den Aktionswochen, sondern immer Härte zu zeigen. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) ruft zeitgleich in dieser Woche zu einer bundesweiten „Falschparker-Aktionswoche“ auf. Falschparker sollen "kreativ" markiert werden. Die Polizei unterstützt die Intention, wie sie mitteilte, warnt aber vor strafrechtlich relevanten Aktionen.

Das offizielle Fazit der Polizei nach einer vorangegangenen Aktion stützt die Forderungen der Aktivisten: Zwar werden beim Eintreffen von Streifenwagen schnell falsch geparkte Autos weggefahren, "genauso schnell sind diese aber auch wieder blockiert, wenn die Streifen außer Sichtweite sind", so das Präsidium wörtlich.

Kürzlich haben Verkehrsaktivisten eine Petition für deutlich höhere Bußgelder gestartet. Verbände wie der VCD und Changing Cities kritisieren die aktuellen Bußgelder als lächerlich niedrig, der europäische Durchschnitt liege bei 100 Euro.

Im Oktober 2018 wurden bei der letzten Falschparker-Aktion der Berliner Polizei insgesamt 7515 Verstöße geahndet, 370 Autos wurden "zur Gefahrenabwehr" abgeschleppt.

Im gesamten Jahr wurden nach Polizeiangaben gut 130.000 Verstöße (auf Busspuren, Radwegen und in zweiter Reihe) geahndet. Bei 52 Wochen im Jahr sind das 2500 Verstöße pro Woche. In den "Aktionswochen" wird also nur die dreifache Menge Anzeigen erreicht. Kurz nach der Aktionswoche im Oktober 2018 hatte die BVG eine Buslinie in Friedrichshain eingestellt – wegen Falschparkern.