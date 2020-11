Endlich gibt es eine Antwort auf die Frage, warum Toilettenpapier hierzulande monatelang ausverkauft war. Am Samstag soll in der Berliner Mercedes-Benz Arena „mit dem wohl beliebtesten Produkt des Corona-Jahres“ ein neuer Weltrekord aufgestellt werden.

Die 33-jährige Sabrina Golze aus Berlin-Moabit will 10.000 Pappkerne aus Toilettenpapierrollen zur längsten Klorollenschlange der Welt auffädeln und daraus das Wort „TOGETHER“ formen. Klokunst also als „Anerkennung der großen und kleinen Helden des Alltags“ – ein Konzept so ungewöhnlich wie 2020.

Mit der Aktion möchte die Kinderbetreuerin den beispiellosen Zusammenhalt der Gesellschaft würdigen. „Es gibt so viele Helfer da draußen, die täglich Großartiges leisten, ob in ihrem privaten Umfeld oder beruflich wie in Krankenhäusern oder im Lebensmittelhandel“, sagt Golze.

Die Aktion soll ihr und der sie unterstützenden Discounter-Kette Aldi Nord zudem einen Eintrag im Guinnes-Buch der Rekorde einbringen. Bereits im Frühjahr hat sich Golze mit der Idee an Aldi Nord gewandt. Seitdem haben Kunden in den Filialen des Discounters bunt bemalte Pappkerne in Sammelboxen geworfen.

8000 Pappkerne werden für den Rekord mindestens benötigt. Am frühen Samstagnachmittag stand fest, dass es mit dem Eintrag ins Guiness-Buch wohl klappt. Die Initiatoren kämpfen nun mit einem Luxusproblem: „Wir haben mehr Klorollenkerne als erwartet“, sagt Aldi-Nord-Sprecher Axel vom Schemm. Nun müsse man schauen, dass man die vielen Klorrollen auch wirklich zu dem Wort „Together“ geformt bekomme.

Über der Klorollenschlange im Riesenformat soll anschließend eine Drohne aufsteigen, um eine Luftaufnahme zu machen. Ein Helfer wird zudem die Schlange ablaufen und jede einzelne Klorolle filmen. „Damit der Rekordversuch zählt, sagt vom Schemm, „müssen die Juroren in dem Video alle Klorollen zählen können“.