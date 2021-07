Die Delta-Variante greift um sich, von Spanien bis zur Türkei werden auch in Europa immer mehr Länder zu Risikogebieten unterschiedlicher Stufen erklärt. Doch viele Berliner und Brandenburger sind trotzdem in Reiselaune - zumal die Impfquote steigt.

Das zeigt sich am BER: Am Hauptstadtflughafen wurden jetzt erstmals mehr als 50.000 Passagiere an einem Tag gezählt. „Der positive Trend der letzten Wochen setzt sich in den Ferien deutlich fort“, teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Samstag mit. „An unserem Flughafen herrscht Urlaubsstimmung.“

Mehr als 51.000 Fluggäste reisten nach Angaben des Flughafens am Freitag über den BER. Im vergangenen Jahr waren es an den Hauptreisetagen rund 30.000.

Vom Vorkrisenniveau sind die Zahlen weit entfernt. Während des Sommerreiseverkehrs im Jahr 2019 zählte die Flughafengesellschaft an den Berliner Standorten Tegel und Schönefeld bis zu 120.000 Passagiere an den verkehrsreichsten Tagen.

Im ersten Halbjahr 90 Prozent weniger Passagiere als sonst

Der BER wurde Ende Oktober 2020 mit neunjähriger Verspätung mitten in der Coronakrise eröffnet. Die Fluggastzahlen sind wegen der Pandemie eingebrochen.

Die Bilanz des ersten Halbjahres 2021 sah für die Flughafengesellschaft düster aus: Im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2019 verzeichnete sie 90 Prozent weniger Passagiere.

Damals waren rund 17,5 Millionen Fluggäste über die Berliner Flughäfen, also noch Tegel und Schönefeld, verreist. Im ersten Halbjahr 2021 fertigte der BER lediglich 1,85 Millionen Fluggäste ab. (Tsp, dpa)