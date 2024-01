Anschlagsopfer wurde nicht gewarnt Berliner Polizeidatenbank bis heute ohne phonetische Suche

In der Nacht zum 1. Februar 2018 verübten mutmaßlich Rechtsextreme einen Brandanschlag auf das Auto des Berliner Linken-Politikers Ferat Koçak. Der rote Smart parkte in einem Carport neben dem Wohnhaus, in dem Koçak mit seinen Eltern schlief. Die Frage, die ihn bis heute beschäftigt: Hätte der Anschlag verhindert, hätte er vorher gewarnt werden können? Darauf deutet einiges hin.