Antisemitische Schmierereien Riesiger Davidstern auf Straße in Berlin-Friedenau gemalt

In Berlin ist erneut eine Davidstern-Schmierei aufgetaucht. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte einen riesigen Davidstern auf die Fahrbahn Ecke Rembrandt- und Menzelstraße in Friedenau gemalt. Dies bestätigte die Polizei auf Nachfrage des Tagesspiegels.

Demnach sei die Polizei gegen vier Uhr in der Früh durch einen Anwohner alarmiert worden. Auf der Straßen fanden die Beamten die circa vier mal fünf Meter große Schmiererei. Dabei handelte es nach Polizeiangaben sich um einen riesigen Davidstern sowie einen antisemitischen Schriftzug. Der genaue Wortlaut dürfe aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden.

Nach kurzer Betrachtung und Aufnahme der Sachlage hätten sich die Beamten dafür entschieden, die Schmierei abzudecken, da die „Konsistenz der Farbe nicht von der Fahrbahn lösbar“ war. „Angesichts der Schwere der Darstellungen war es auf die Schnelle nicht anders zu machen“, sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel. Um die antisemitischen Beschmierungen vollständig abdecken zu können, verwendeten die Beamten eine Mischung aus Farbe und Bindemittel. Eine professionelle Reinigung soll folgen. Am Mittwochvormittag waren die Schmierereien in der ruhigen Seitenstraße fast kaum noch zu erkennen – Fahrradfahrer und Fußgänger passierten die Stelle, ohne das Zeichen zu bemerken.

Die Polizei hat Strafanzeige wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat des Staatsschutzes des Landeskriminalamts.