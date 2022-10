Auch Olaf Scholz zu Gast Klimaschutz-Aktivisten unterbrechen mit Feueralarm Weltgesundheitsgipfel in Berlin

Der Weltgesundheitsgipfel in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Sonntag kurzzeitig durch einen Feueralarm unterbrochen worden. Scholz ging anschließend auf die Bühne und machte Klimaaktivist:innen dafür verantwortlich. „Jemand hat den Feueralarm gedrückt. Er unterstützt nicht gerade unsere Diskussionen hier“, sagte der SPD-Politiker auf Englisch.

„Sie machen Proteste zu Klima und solchen Sachen und denken, das würde unsere Diskussionen verbessern. Und ich denke, der beste Weg, die Diskussionen zu verbessern, ist nicht hinzuhören und weiterzumachen.“ Die Konferenz wurde daraufhin fortgesetzt, der Feueralarm kurze Zeit später abgestellt.

Vor dem Berliner Hotel, in dem die Konferenz stattfindet, hatten sich Klimaaktivist:innen zu Protesten versammelt. Einige klebten sich vor dem Hotel am Boden oder an den Eingangstüren fest. Bei dem Gipfel geht es unter anderem um die Bekämpfung der Corona-Pandemie und den Kampf gegen die Kinderlähmung (Polio).

Polizisten tragen eine demonstrierende Person aus dem Hotel, in dem der Weltgesundheitsgipfel stattfindet. © dpa / Carsten Koall

Der Weltgesundheitsgipfel findet mit Gäst:innen wie Tedros Adhanom Ghebreyesus (Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation) und Heyo K. Kroemer (Vorstandsvorsitzender der Charité) statt. Auch Bill Gates und António Guterres (Generalsekretär der Vereinten Nationen) waren per Videoschalte dabei.

Ein Polizist versucht, die von einem Aktivisten an der Eingangstür angeklebte Hand zu lösen. © dpa / Carsten Koall

Die Gruppe „Letzte Generation“ schrieb auf Twitter zu der Aktion: „Der World Health Summit in #Berlin mit @OlafScholz als Gast ist blockiert. Feueralarm ausgelöst.“ Die Gruppe „Scientist Rebellion“ bekannte sich zu der Aktion.

Die nach eigenen Angaben rund 60 Teilnehmer:innen forderten ein sofortiges nationales und internationales Handeln gegen eine eskalierende Klimakrise. „Das Klimaversagen der Regierungen bedroht akut das Leben, die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen. Die Klimakrise ist damit auch die größte Gesundheitskrise der Menschheit“, schrieb die Gruppe auf Twitter.

Klimaschutz-Aktivist:innen der „Letzten Generation“ haben in den vergangenen Wochen mit Straßenblockaden und dem Auslösen des Feueralarms im Paul-Löbe-Haus am Reichstagsgebäude, im Bundestag und im Bundesverkehrsministerium Aufsehen erregt.

Die Klimaschutz-Protestgruppe will ihre Blockadeaktionen oder sonstigen Störungen in der kommenden Woche ausweiten. Weil die Bundesregierung ihren Forderungen nach mehr Klimaschutz nicht nachkomme, „werden wir unseren friedlichen Widerstand in der nächsten Woche intensivieren“, kündigte die Gruppe am Sonnabend an. Was konkret geplant sei, teilten die Aktivisten allerdings nicht mit. (Tsp, dpa)

