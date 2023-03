Auf der Autobahn gegen die Autobahn Fahrrad-Demonstration gegen A100-Verlängerung in Berlin beginnt mit hunderten Teilnehmern

An der Hatun-Sürücü-Brücke in Berlin-Neukölln hat am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr eine Fahrraddemo von Klimaaktivisten begonnen. 350 Teilnehmer wurden nach Polizeiangaben erwartet, mehrere hundert fanden sich zum Auftakt ein. Die Demo ist unter dem Motto „Autobahnbau stoppen – Fahrraddemo für die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens und gegen Autobahnneubau“ bei der Polizei angemeldet.

Auf der Hatun-Sürücü-Brücke überquert die Sonnenallee den Trog der A100. Von dort führt die Route über Hermannplatz, Südstern, Mehringdamm und Kolonnenstraße zur A100 nahe dem Bahnhof Südkreuz. Die Polizei hatte nur ein kurzes Stück der Autobahn für die Demo zugelassen.

Laut Polizei wurden 350 Teilnehmende erwartet, mehrere hundert fanden sich zum Start der Fahrrad-Demo ein.

Bei der Zwischenkundgebung am Hermannplatz kritisierte ein Redner die bevorstehende Bildung „einer rückwärts gewandten schwarzroten Schmutzkoalition“Das Ende der Versammlung soll nach wenigen Metern auf der A100 in Höhe Herrmann-Ganswindt-Brücke sein. Von dieser Brücke wollen sich Aktivisten am Nachmittag abseilen. In dieser Zeit wird die Autobahn in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin.

Angemeldet hatten die Organisatoren eine Tour ab Grenzallee auf der A100, doch seit einigen Jahren lässt die Polizei wegen Sicherheitsbedenken keine Radfahrer mehr durch den Britzer Tunnel. Das hatte zuletzt auch die Sternfahrt des ADFC getroffen.

© Jörn Hasselmann

Ein Bündnis aus Klima- und Verkehrswende-Gruppen hatte zu der Demo aufgerufen. Das Bündnis fordert die Streichung des 17. Bauabschnitts der A100 aus dem Bundesverkehrswegeplan, einen deutschlandweiten Autobahnbaustopp und stattdessen einen schnelleren Ausbau der Rad- und Schieneninfrastruktur.

Den Weiterbau der A100 gegen große Teile der Berliner Stadtgesellschaft durchzusetzen, sei „der totale Wahnsinn und geradezu menschenverachtend“, sagte Tadzio Müller, Sprecher des Bündnisses. Mit dem Weiterbau würde der Autoverkehr in Berlin weiter steigen.

Ohne eine Reduktion der Emissionen im Verkehr sei die 1,5-Grad-Grenze nicht einzuhalten, sagen die Veranstalter. Zuletzt hatte der mutmaßliche nächste Regierende Bürgermeister, Kai Wegner (CDU), sich für den Bau des 17. Abschnitts der A100 nach Friedrichshain ausgesprochen.

