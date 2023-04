Auftakt zur Walpurgisnacht 650 Teilnehmende ziehen bei antikapitalistischer Demo durch Berlin-Wedding  

Am Abend vor dem 1. Mai in Berlin ist eine Demonstration linker Gruppen durch Wedding gezogen. Nach Angaben der Polizei waren etwa 650 Teilnehmer dabei. Alles sei ohne besondere Vorkommnisse abgelaufen, sagte ein Polizeisprecher. Die Demonstration trug den Titel: „Frieden statt Kapitalismus – Wettrüsten stoppen und Armut beenden“.

Auf Transparenten stand etwa „Revolution – Sozialismus erkämpfen“ und „Stopp Nato“, aber auch ein großes Banner mit der Aufschrift „Stoppt den Krieg gegen Russland“ ist auf Fotos von der Demonstration zu sehen. Auf Twitter empören sich Nutzer über das Transparent, etwa als „Täter-Opfer-Umkehr“, die „widerlich“ sei.

Auch Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) war in Wedding vor Ort und sprach vor Beginn der Demonstration mit Polizist:innen. Insgesamt 3400 Polizisten sind nach Angaben der Polizei am Sonntag im Einsatz. Unterstützung kam aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Schleswig-Holstein und von der Bundespolizei. Auf Twitter hatte die Polizei sich am Nachmittag mit der Botschaft gemeldet „Der Himmel blau, die Sonne lacht, und es ist Walpurgisnacht“.

Der 1. Mai selbst ist am Montag wieder Anlass für zahlreiche Demonstrationen durch Berlin. Das größte Augenmerk der Polizei gilt der üblichen „Revolutionären 1. Mai-Demonstration“ linker und linksradikaler Gruppen von Neukölln nach Kreuzberg. Die Polizei erwartet 10.000 bis 15.000 Teilnehmer. Immer wieder kam es in der Vergangenheit bei der Demonstration zu Gewaltausbrüchen vor allem durch linksautonome Randalierer.

Schon am Nachmittag wollen linke Gruppen mit satirischen Aktionen und Demonstrationen durch den Villen-Stadtteil Grunewald ziehen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben am gesamten langen Wochenende 6300 Beamte im Einsatz. Berlins neuer Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hofft auf Demonstrationen ohne Gewalt. „Ich wünsche mir, dass wir alle einen friedlichen 1. Mai erleben“, sagte er dem RBB. (Tsp/dpa)