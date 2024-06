Auto danach „nicht mehr nutzbar“ Unbekannter wirft Pflasterstein auf Streifenwagen der Berliner Polizei

Eine unbekannte Person hat am Sonntag in Friedrichshain einen Pflasterstein auf ein Polizeiauto geworfen. Der Wagen sei dadurch so stark beschädigt worden, dass er nicht mehr nutzbar sei, teilte die Behörde am Montag mit. Der Fahrer blieb unverletzt.

Den Angaben zufolge war der Polizeibeamte gegen 15.10 Uhr mit seinem Streifenwagen auf der Grünberger Straße unterwegs. Kurz hinter der Kadiner Straße traf ein Pflasterstein plötzlich die Frontscheibe des Autos – auf der Fahrerseite.

Dabei zersplitterte die Scheibe, Glassplitter gelangten ins Innere des Wagens. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittlungen dauern an.

Bereits am Vortag war in Neukölln ein Gruppenwagen der Polizei durch einen Steinwurf beschädigt worden. Gegen 18.50 Uhr war eine Gruppenstreife des Polizeiabschnitts 48 auf dem Britzer Damm in Richtung A 100 unterwegs, als ihr Wagen nach dem Abbiegen in die Blaschkoallee von einem Stein getroffen wurde. (Tsp)