„Letzte Generation“ blockiert Verkehr in Berlin Autofahrer fährt offenbar über den Fuß eines Klimaaktivisten

Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Montagmorgen mit Verkehrsblockaden in Berlin erneut für mehr Klimaschutz protestiert. Um 10.50 Uhr waren alle Straßenblockaden beendet, wie ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel am Nachmittag sagte. Die Polizei nahm acht Personen in Gewahrsam.

Während zwei von ihnen nach erkennungsdienstlicher Behandlung inzwischen wieder frei seien, sollen die anderen sechs einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte der Sprecher.

Wie ein dpa-Reporter berichtete, kam es während einer Blockade am Montag auch zu Auseinandersetzungen. Etwa fünf Autofahrer aus unterschiedlichen Autos beschimpften demnach die Aktivisten am Messedamm, schubsten sie teilweise und versuchten, einen festgeklebten Aktivisten von der Straße zu zerren.

Der Polizei soll nach eigenen Angaben seit dem Nachmittag ein Video vorliegen, das eine ähnliche Szene dokumentiert. Das Video war an der Halenseestraße, Ecke Messedamm aufgenommen worden und zeigt eine Person, die einen der Aktivisten schubst. Der Angriff habe sich mutmaßlich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ereignet, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei hat nun von Amts wegen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung eingeleitet.

Zudem berichtete der RBB am Montagabend, dass ein Autofahrer einem Klimaaktivisten am Messedamm über den Fuß gefahren sei und veröffentlichte ein entsprechendes Video. Darauf ist zu sehen, wie zwei Personen zwei Klimaaktivisten von der Straße zerren. Dann setzt ein weißer Pkw vor und fährt auf den Fuß eines auf der Straße sitzenden Aktivisten. Als dieser laut schreit, setzt das Fahrzeug zurück.

Der Berliner Polizei lag das Video dem Bericht nach noch nicht vor. Sobald dies der Fall sei, wolle man auch dieses Videomaterial sichten – voraussichtlich am Dienstag, sagte ein Sprecher dem RBB.

Bei der Berliner Staatsanwaltschaft laufen inzwischen auch einige Ermittlungsverfahren wegen Zusammenstößen zwischen Klimaaktivisten und Verkehrsteilnehmern im vergangenen Jahr, wie aus der Antwort des Senats auf eine Grünen-Anfrage hervorgeht.

Straßenblockaden unter Berufung auf das Grundgesetz

Am Montag hatten sich insgesamt etwa 20 Demonstranten in der Nähe des Messegeländes ICC auf der Neuen Kantstraße, am Rathenauplatz und auf der Ausfahrt Heckerdamm der A 100 auf dem Asphalt festgeklebt, wie der Polizeisprecher sagte.

Am Messedamm und auf dem Rathenauplatz waren mehrere Fahrbahnen, auf dem Heckerdamm wurde der Verkehr komplett umgeleitet. Zuvor hatte die „Letzte Generation“ die Straßenblockaden in einer Pressemitteilung angekündigt. Blockaden gab es parallel auch in anderen Städten.

Die Gruppe Letzte Generation will mehr Maßnahmen für den Klimaschutz durchsetzen und fordert unter anderem ein Tempolimit auf Autobahnen. Sie berief sich am Montag auf Artikel 20a des Grundgesetzes, wonach der Staat auch für künftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere schützen muss.

An Autobahnausfahrten der A100 und A115 haben sich gegen am Morgen mehrere Aktivisten der „Letzten Generation“ festgeklebt. © dpa/Jörg Carstensen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) teilte mit, die „Letzte Generation“ verursache damit „mutwillig Staus“ und greife in die Bewegungsfreiheit Tausender Menschen ein. „Spätestens seit dem Wochenende weiß jeder, dass die vorgegebenen Ziele scheinheilig missbraucht werden, um als hierarchisch strukturierte kriminelle Organisation unseren demokratischen Zusammenhalt anzugreifen“, erklärte GdP-Sprecher Benjamin Jendro.

Bei der Staatsanwaltschaft gibt es mit Stand von Mitte Januar 2023 bislang vier Ermittlungsvorgänge wegen Übergriffen von Autofahrern gegen Demonstranten. Eine Anklage gab es noch nicht. Ein Verfahren wurde eingestellt.

Wie viele entsprechende Taten die Polizei bisher erfasste, lasse sich nicht sagen, so der Senat. Gegen die Blockierer gab es bis Januar 2700 Anzeigen, 770 Verdächtige waren der Polizei bekannt. Die Gruppe selber nannte die Zahl von 1250 Straßenblockaden in ganz Deutschland. (mit dpa)

