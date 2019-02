Das Gedicht "avenidas" von Eugen Gomringer hat eine neue Heimat in Hellersdorfer gefunden – jenem Berliner Stadtteil also, der über Monate in der Diskussion war, weil die Alice-Salomon-Hochschule (ASH) das Werk ihres Poetikpreisträgers des Jahres 2011 nicht mehr an ihrer Fassade sehen wollte. Jetzt ist es ganz in der Nähe wieder zu sehen. Die Wohnungsgenossenschaft Grüne Mitte hat das Werk in dieser Woche an der Fassade eines Mietshauses in der Kyritzer Straße 82 angebracht. Und das gleich doppelt: Neben dem spanischsprachigen Original steht auch die deutsche Übertragung "alleen" an der Wand.

Der Akademische Senat hatte sich im Sommer 2016 für eine Neugestaltung der ASH-Fassade ausgesprochen, nachdem Hochschulangehörige und schließlich auch der Asta das Gedicht an diesem Platz in Frage gestellt hatten. Gomringers Verse reproduzierten eine patriarchale Kunsttradition, in der Frauen ausschließlich schöne Musen sind und vermittle sexistische Tendenzen, so die Kritiker.

