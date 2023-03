Beginn der Badesaison in Berlin Strandbad Wannsee lädt zum Anbaden am Karfreitag

Mit dem traditionellen Anbaden am Karfreitag wird im Strandbad Wannsee in der kommenden Woche die Badesaison eröffnet. Mutige können sich ab 10.00 Uhr im Berliner Südwesten ins kühle Nass stürzen, wie die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) am Donnerstag mitteilten. Wie im vergangenen Jahr werden mobile Saunen zum Aufwärmen aufgestellt. Wer sich noch nicht ins Wasser wagen will, kann am Strand spazieren gehen oder sich in einem der Strandkörbe sonnen.

Am Osterwochenende kann auch an den anderen drei Tagen (10 bis 18 Uhr) gebadet werden, der Eintritt ist an allen Tagen frei. Nach den Ostertagen wird das Bad weiter geöffnet bleiben, Baden ist dann aber erst später wieder möglich. Dafür ist ab Ostern eine Ausstellung mit Fotos vom Strandbad und Reproduktionen historischer Entwürfe von Bademoden aus der Bauzeit des Bades zu sehen.

Die übrigen Bäder würden seit einiger Zeit auf die Open-Air-Saison vorbereitet. Wann welches Bad öffnet, solle im April bekannt gegeben werden, hieß es. Der Verkauf der Sommermehrfachkarte startet ab dem 20. April. Bis zum 19. Mai kostet es 60 statt 70 Euro. Besucher können mit diesem Ticket 20 Mal die Freibäder besuchen. (dpa)

