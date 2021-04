Der Berliner Verfassungsschutz hat Teile der Querdenker-Bewegung als Verdachtsfall eingestuft. Das erfuhr der Tagesspiegel am Mittwoch aus Sicherheitskreisen.

Die aktuellen Erkenntnisse und Bewertungen über die Corona-Proteste sind am Vormittag auch Thema im Ausschuss für Verfassungsschutz des Abgeordnetenhauses, der ab 10.30 Uhr tagt. Das wurde kurzfristig angekündigt.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte im Januar eine künftige Beobachtung der Bewegung durch den Verfassungsschutz nicht ausgeschlossen, weil klare extremistische und antisemitische Tendenzen zu sehen seien.

Ende März wurde Geisel noch etwas deutlicher. „Die Demonstrationen in Kassel und Dresden haben erneut gezeigt, dass unter dem Deckmantel der Corona-Kritik verfassungsfeindliche Kräfte wirken“, sagte der Innensenator, nachdem es bei Protesten in den beiden Städten zur großflächigen Missachtung von Auflagen und Corona-Regeln sowie zahlreichen Ausschreitungen gekommen war.

Vor diesem Hintergrund sei es richtig, „wenn die Verfassungsschutzbehörden dort mit ihren Mitteln genauer hinschauen“, sagte Geisel. Allerdings sei nicht jeder, der an einer Corona-Demo teilnehme, gleich ein Verfassungsfeind.

Bei Verdachtsfällen können V-Leute angeworben werden

Eine Einstufung als Verdachtsfall gestattet den Verfassungsschutzbehörden den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel wie die Werbung von V-Leuten. Der nächste Schritt wäre die Einstufung als klassisches Beobachtungsobjekt, wie es bei der NPD der Fall ist.

Vor zwei Wochen hatte Hamburgs Verfassungsschutz die Einstufung von zwei Gruppierungen aus dem Spektrum der Querdenker als Verdachtsfall bekannt gegeben. Es handelt sich um die Vereinigungen "Querdenken 40" und "Hamburg steht auf". Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) sprach von einem "neuartigen Extremismus sui generis". Ähnlich sieht es offenbar auch der Berliner Verfassungsschutz. Das Bundesamt für Verfassungsschutz halte die Szene jedoch eher für ein Phänomen, das im weitesten Sinne dem Rechtsextremismus zuzurechnen ist., heißt es in Sicherheitskreisen.

Mehrere Bundesländer prüfen inzwischen auch eine Kategorisierung der Querdenker-Bewegung als Verdachtsfall. Baden-Württemberg hatte im Dezember die Gruppierung "Querdenken 711" als Beobachtungsobjekt eingestuft. Die Zwischenkategorie "Verdachtsfall" gibt es in Baden-Württemberg nicht. Im März richtete Bayerns Verfassungsschutz ein "Sammelbeobachtungsobjekt ,Sicherheitsgefährdende demokratiefeindliche Bestrebungen'" ein. In den Blick genommen werden allerdings nur einzelne, stark radikalisierte Coronaleugner. Thüringen fordert sogar eine bundesweite Beobachtung der Querdenker-Bewegung und Einstufung als Verdachtsfall. Eine Entscheidung könnte noch vor der Tagung der Innenministerkonferenz im Juni fallen, ist in Sicherheitskreisen zu hören.

Weitere Themen: Islamisten und Al-Kuds-Demonstration

Die Berliner Innenpolitiker befassen sich im Verfassungsschutzausschuss außerdem erneut mit Aussteigerprogrammen für Rechtsextremisten sowie mit der islamistischen Szene in der Hauptstadt. Auf der Tagesordnung stehen mehrere Punkte zu diesen Themen. Die CDU-Fraktion will wissen, welche Erkenntnisse der Verfassungsschutz zu einem mutmaßlichen Islamisten in der "Expertenkommission zu antimuslimischem Rassismus" hat. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hatte das Gremium im Februar, ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag in Hanau, initiiert. Bei dem mutmaßlichen Islamisten handelt es sich um den Vizevorsitzenden des Vereins "Teiba Kulturzentrum", Mohamad Hajjaj. Der Verfassungsschutz beobachtet Teiba schon seit Jahren wegen des Verdachts auf Verbindungen zur Muslimbruderschaft, der ältesten islamistischen Vereinigung der arabischen Länder. Hajjaj sagt, er sei kein Mitglied der Bruderschaft.

Außerdem soll es im Ausschuss um die Einschätzung des Verfassungsschutzes zur israelfeindlichen Al-Kuds-Demonstration von palästinensischen Gruppen, die für den 8. Mai angemeldet ist, gehen. Am Al-Kuds-Tag, der am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf.