Um eine Ausbreitung der Coronavirus-Mutante B.1.1.7. in Berlin zu verhindern, ist am Freitagabend auf Weisung des Gesundheitsamtes Reinickendorf das Humboldt-Klinikum unter Quarantäne gestellt worden.

Bis Samstagmittag sind 14 bestätigte Fälle bei Klinikpersonal und Patienten gezählt worden. Experten gehen davon aus, dass eine mittlere zweistellige Zahl von Klinik-Mitarbeitern und Patienten bereits mit der Mutante infiziert sein könnte. Auch Angehörige des Klinikpersonals könnten bereits betroffen sein, festgestellte Symptome sprechen nach internen Einschätzungen dafür.

Reinickendorfs Amtsarzt Patrick Larscheid hatte am Freitag die Reißleine gezogen. Das Robert Koch-Institut ist in die Maßnahmen eingebunden und berät Klinik und Behörden. Das Humboldt-Klinikum des landeseigenen Klinik-Konzerns ist seit Freitag vom Rettungsdienst abgemeldet, es werden keine Notfälle mehr aufgenommen.

Das Klinikpersonal ist unter sogenannte Pendel-Quarantäne gestellt worden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen nur zwischen Arbeit und Wohnung pendeln und müssen sich ansonsten an Quarantäne-Regeln halten. Der ohnehin beschränkte Zugang zum Klinikum ist verschärft worden, auch Liefer- und Handwerkerdienste haben vorerst keinen Zutritt mehr.

Das Klinikum und mit dem Fall betraute Experten sprechen von einem schmerzhaften Schritt, weil die Notfall- und Gesundheitsversorgung im Berliner Norden nun eingeschränkt ist. Das sei aber nötig, hieß es. Es gehe nicht nur um den Schutz der Patienten und des Personals, sondern um den Schutz der gesamten Hauptstadt, hieß es aus dem Team, das den Mutante-Ausbruch in den Griff bekommen soll.

Jetzt müsse alles getan werden, damit die Ausbreitung der Corona-Mutante in Berlin „nicht explodiert“. Noch am Samstagnachmittag sollte es eine Krisen-Schaltkonferenz mit Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) mit Vertretern des RKI, von Vivantes, Bezirk und Rettungsdienst geben.

Noch stehe man ganz am Anfang. Es gehe nun darum, sich überhaupt erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie stark sich die Corona-Mutante bereits in dem Klinikum ausgebreitet hat. Alle Patienten und Mitarbeiter sollen jetzt getestet werden.

Bei positivem Test erfolgt eine Sequenzierung der Probe, um die mögliche B.1.1.7.-Mutante aufzuspüren. Erst wenn sich die Experten von RKI, Klinikum und Gesundheitsamt einen Überblick verschafft haben, soll über weitere Schritte entschieden werden. Das werde noch einige Tage in Anspruch nehmen, hieß es.

Die Mutation B.1.1.7 war Ende vergangenen Jahres in der südostenglischen Grafschaft Kent aufgetaucht und hatte sich rasch in London und Teilen des Landes ausgebreitet. Inzwischen ist sie auch in Deutschland nachgewiesen worden.

Die Virusvariante ist schneller ansteckend und verbreitet sich dadurch rascher. Inzwischen gibt es auch Hinweise darauf, dass die Mutante zu einer höheren Sterblichkeit führen könnte. Die Studien dazu sind aber noch nicht abgeschlossen.