Die vom Verkauf ihrer Wohnungen bedrohten Mieter in der Karl-Marx-Allee können aufatmen – zumindest vorerst. Per einstweiliger Verfügung stoppte das Landgericht Berlin die Veräußerung von Wohnungen in drei von vier betroffenen Blöcken an den privaten Vermieter Deutsche Wohnen. Für den vierten im Milieuschutzgebiet liegenden Block hatte der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ohnehin angekündigt, von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen.

Zuvor hatte die Senatsverwaltung für Finanzen unter Leitung von Matthias Kollatz (SPD) gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain (WBF) eine Übereinstimmung des geplanten Verkaufs mit Inhalten von Verträgen aus dem Jahr 1993 und 1995 überprüfen lassen. Nach dem Altschuldenhilfe-Gesetz war damals eine Eigentumsbildung zugunsten der Mieter der Wohnungen vorgesehen.

Die WBF hatte die Wohnungen laut Senatsverwaltung für Finanzen verkauft, um dieses nicht sofort erreichbare Ziel später umsetzen zu können. Der Verkauf der Wohnungen an die Deutsche Wohnen steht diesem Zweck nach Ansicht des Gerichts entgegen. Deshalb die am Dienstag verhängte einstweilige Verfügung.

Die Deutsche Wohnen kann gegen das Urteil vorgehen

Kollatz, der von der Entscheidung ebenso überrascht worden war wie der Rest des zu diesem Zeitpunkt tagenden Senats, begrüßte die Verfügung und bezeichnete sie als „Erfolg“. Damit seien die Chancen auf eine „große Lösung“, nämlich der Rekommunalisierung der Wohnungen durch einen Verkauf an die WBF, „deutlich gestiegen“, sagte Kollatz. Außerdem schaffe die Entscheidung Raum, um in Ruhe nach einer Lösung für die aktuell 675 vom Verkauf bedrohten Wohnungen sowie 57 Gewerbeflächen zu suchen.

Der Deutsche Wohnen wiederum steht offen, gerichtlich gegen die einstweilige Verfügung vorzugehen.