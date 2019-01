Groß-Investition im Berliner Norden: Das Märkische Viertel in Berlin-Reinickendorf erhält nach langer Debatte einen Bahn-Anschluss. Die Heidekrautbahn soll Ende 2023 wieder auf der Stammstrecke bis Berlin-Wilhelmsruh fahren. Anschließend wird die Strecke ausgebaut bis Berlin-Gesundbrunnen. Dann könnte es ab 2028/2030 mit Tempo 80 in die Innenstadt gehen.

Auch im Märkischen Viertel ist ein Haltepunkt für die Regionalbahn geplant - am Wilhelmsruher Damm. Auch am Industrieviertel ist ein Bahnhof eingezeichnet ("Berlin-Pankow Park"). Nach Norden geht es am Pankower Ortsteil Rosenthal vorbei hinaus nach Brandenburg.

Der Vertrag wurde am Donnerstag unterschrieben, unter anderem von Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne), Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) und VBB-Chefin Susanne Henckel.

Auf der Strecke wird die Niederbarnimer Eisenbahn rollen, kurz NEB. Die Strecke ist seit dem Mauerbau nicht mehr in Betrieb. Unter diesem Link finden Sie ein Video der NEB, in dem die neue Strecke gezeigt wird.