Berlin-Wahl 2023 So hat Lichtenberg gewählt

Am 12.02. werden in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Wahlen der zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wiederholt. In welchen Bezirken hat sich welche Partei durchgesetzt? Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ziehen in das Abgeordnetenhaus ein? Lesen Sie hier alle Ergebnisse für den Bezirk Lichtenberg.

Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle Wahlergebnisse der Berlin-Wahl 2023 in Lichtenberg. Am Wahlabend werden die Ergebnisse regelmäßig aktualisiert. Mit vorläufigen Ergebnissen wird im Laufe der Nacht zum Montag gerechnet. Alle Ergebnisse finden Sie auf unserer Wahlseite. Aktuelle Nachrichten sammeln wir für Sie in unserem Newsblog.

Die Lage im Bezirk

In Lichtenberg streiten die Fraktionen bereits vor der Wiederholungswahl darum, wie es nach den Wahlen weitergeht. Die Linken stellen im Bezirk traditionell die stärkste Fraktion – doch stetig verlieren sie Stimmen, und es könnte eng werden für Bezirksbürger:innenmeister Michael Grunst (Linke). Sein derzeitiger Stellvertreter, Kevin Hönicke (SPD), steht bereit, Grunst abzulösen. Zwischen Hönicke und den Linken sind vor den Wahlen starke Streitigkeiten entfacht – ein Bündnis wie nach den letzten Wahlen erscheint derzeit ausgeschlossen.

Auch die AfD könnte ein entscheidender Faktor sein. Sie ist in Lichtenberg stark. Die anderen Fraktionen verweigern aber bisher geschlossen eine Zusammenarbeit. (Robert Klages)

