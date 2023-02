Berlin-Wahl 2023 So hat Marzahn-Hellersdorf gewählt

Am 12.02. werden in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Wahlen der zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wiederholt. In welchen Bezirken hat sich welche Partei durchgesetzt? Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ziehen in das Abgeordnetenhaus ein? Lesen Sie hier alle Ergebnisse für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle Wahlergebnisse der Berlin-Wahl 2023 in Marzahn-Hellersdorf. Am Wahlabend werden die Ergebnisse regelmäßig aktualisiert. Mit vorläufigen Ergebnissen wird im Laufe der Nacht zum Montag gerechnet. Alle Ergebnisse finden Sie auf unserer Wahlseite. Aktuelle Nachrichten sammeln wir für Sie in unserem Newsblog.

Die Lage im Bezirk

Lange war Marzahn-Hellersdorf sicherer Boden für die Linke. Bis 2021 stellte sie mit Dagmar Pohle die Bezirksbürgermeisterin. Nach erheblichen Einbußen der Linkspartei gewann im September 2021 jedoch die CDU – wenn auch fast gleichauf mit SPD und Linken. Die bildeten mit Grünen, FDP und Tierschutzpartei ein großes Bündnis und wählten SPD-Mann Gordon Lemm zum Bezirksbürgermeister.

Wie auf Landesebene hat die CDU, die seitdem neben der AfD in der Opposition sitzt, in den vergangenen zwölf Monaten auch in Marzahn-Hellersdorf an Zustimmung gewonnen. Doch selbst mit deutlichem Vorsprung wird sie auch mit den Stimmen der ihr gewogenen FDP wahrscheinlich keine Mehrheit erlangen. (Johanna Treblin)

