Berlin-Wahl 2023 So hat Reinickendorf gewählt

Am 12.02. werden in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Wahlen der zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wiederholt. In welchen Bezirken hat sich welche Partei durchgesetzt? Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ziehen in das Abgeordnetenhaus ein? Lesen Sie hier alle Ergebnisse für den Bezirk Reinickendorf.

Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle Wahlergebnisse der Berlin-Wahl 2023 in Reinickendorf. Am Wahlabend werden die Ergebnisse regelmäßig aktualisiert. Mit vorläufigen Ergebnissen wird im Laufe der Nacht zum Montag gerechnet. Alle Ergebnisse finden Sie auf unserer Wahlseite. Aktuelle Nachrichten sammeln wir für Sie in unserem Newsblog.

Die Lage im Bezirk

Der erste SPD-Bezirksbürgermeister nach 26 Jahren CDU: Das war das Fazit in Reinickendorf nach den Wahlen 2021. Möglich gemacht haben es aber nicht allein die Stimmen für die SPD. Denn die lagen bei 23,8 Prozent - im Vergleich zu 29 Prozent für die CDU. Mit 28 der 55 Mandate stellt jedoch eine Zählgemeinschaft aus SPD, Grünen und FDP knapp die politische Mehrheit in der BVV, die Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen (SPD) zu seinem Posten verhalf.

Außerdem im Bezirksamt: eine grüne Stadträtin, ein weiterer Sozialdemokrat sowie ein Stadtrat und drei Stadträtinnen der CDU - eine davon, Emine Demirbüken-Wegner, tritt als Spitzenkandidatin an. Reinickendorf ist zwar großteils christdemokratisch geprägt, doch eine bis hin zur Mehrheit deutliche Stärkung der CDU, die im Vergleich zu 2016 sieben Prozentpunkte verlor, ist angesichts der Reinickendorfer Ampel nicht erwartbar. (Lisa Erzsa Weil)

