Berlin-Wahl 2023 So hat Steglitz-Zehlendorf gewählt

Am 12.02. werden in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Wahlen der zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wiederholt. In welchen Bezirken hat sich welche Partei durchgesetzt? Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ziehen in das Abgeordnetenhaus ein? Lesen Sie hier alle Ergebnisse für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf.

Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle Wahlergebnisse der Berlin-Wahl 2023 in Steglitz-Zehlendorf. Am Wahlabend werden die Ergebnisse regelmäßig aktualisiert. Mit vorläufigen Ergebnissen wird im Laufe der Nacht zum Montag gerechnet. Alle Ergebnisse finden Sie auf unserer Wahlseite. Aktuelle Nachrichten sammeln wir für Sie in unserem Newsblog.

Die Lage im Bezirk

Hier könnte die regierende Ampel-Zählgemeinschaft ins Wanken geraten. Bei den vergangenen Wahlen kamen Grüne, SPD und FDP gemeinsam auf 53,6 Prozent der Stimmen – sollte es zu deutlichen Stimmverlusten kommen, wäre die erste grün-rot-gelbe Koalition des Bezirks schon wieder Geschichte. Spannend ist auch, welche Partei die zweitmeisten Stimmen erhält: 2021 waren es mit 22,4 Prozent die Grünen; die SPD schnitt um 0,7 Prozentpunkte schlechter ab.

Kehrt sich der Zieleinlauf um, wäre nicht mehr die amtierende grüne Bürgermeisterin Maren Schellenberg Leitperson der Ampel, sondern Jugend- und Gesundheitsstadträtin Carolina Böhm von der SPD. Platzhirsch wird die CDU bleiben: Zwar fuhr sie 2021 mit 27,2 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein. Doch jetzt hofft sie auf Aufwind: Gerne würde Cerstin Richter-Kotowski, die Ex-Bezirksbürgermeisterin, wieder auf dem Chefinnen-Sessel im Rathaus Platz nehmen. (Boris Buchholz)

