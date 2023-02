Berlin-Wahl 2023 So hat Tempelhof-Schöneberg gewählt

Am 12.02. werden in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Wahlen der zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wiederholt. In welchen Bezirken hat sich welche Partei durchgesetzt? Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ziehen in das Abgeordnetenhaus ein? Lesen Sie hier alle Ergebnisse für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg.

Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle Wahlergebnisse der Berlin-Wahl 2023 in Tempelhof-Schöneberg. Am Wahlabend werden die Ergebnisse regelmäßig aktualisiert. Mit vorläufigen Ergebnissen wird im Laufe der Nacht zum Montag gerechnet. Alle Ergebnisse finden Sie auf unserer Wahlseite. Aktuelle Nachrichten sammeln wir für Sie in unserem Newsblog.

Die Lage im Bezirk

Das Wahlergebnis 2021 war denkbar knapp. Gerade einmal 270 Stimmen Vorsprung hatten die Grünen vor den zweitplatzierten Sozialdemokraten. Deshalb konnten in der Neuauflage einer Zählgemeinschaft beider Parteien die Grünen das Amt des Bezirksbürgermeisters mit Jörn Oltmann besetzen. Die bisherige Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) wechselte ins Amt der Stadträtin für Stadtentwicklung. Die CDU, im südlichen Teil des Bezirks, in Lichtenrade und Marienfelde, traditionell stark, landete mit klarem Abstand auf dem dritten Platz.

Nach den Prognosen ist nicht ausgeschlossen, dass die Union mit ihrem Spitzenkandidaten Matthias Steuckardt stark aufholt und vielleicht sogar stärkste Partei wird. Aber auch bei einem solchen Ergebnis scheint es fast sicher, dass sich an der Zusammensetzung des Bezirksamts mit Oltmann an der Spitze nicht viel ändern wird. Denn wer sollte in der Lage sein, eine Zweidrittelmehrheit für eine Abwahl zustande zu bekommen? (Sigrid Kneist)

