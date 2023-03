Berliner Stadtrat geht auch Tauchstation „Für Lärmbelästigung und Verschmutzung nicht zuständig“

Raser, Remmidemmi, Krachmacher: Der Stadtrat geht auf Tauchgang. Die Bootssaison auf der Havel im Berliner Südwesen rückt näher. War da nicht was? „Wir haben Quartalsgespräche mit der Spandauer Polizei. Das möchte ich auch gern regelmäßig mit der Wasserschutzpolizei in Spandau einführen. Und ich möchte die Wache an der Mertensstraße besuchen“, hatte Ordnungsstadtrat Gregor Kempert, SPD, vor einem halben Jahr im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau gesagt. Gute Initiative, Herr Stadtrat, aber was ist eigentlich aus dem Besuch der Wasserschutzpolizei in der Mertensstraße geworden?

Das wollte die CDU in einer Kleinen Anfrage im Rathaus wissen, die jetzt Thema im Spandau-Newsletter war. Denn darin legt der Stadtrat einen harten Rückwärtsgang am Außenborder ein. Das Treffen mit der Wasserschutzpolizei wurde abgelehnt, weil die „rechtlichen Zuständigkeiten“ bei der Innenverwaltung um Iris Spranger, SPD, lägen, so Kempert. Und sowieso: „Für Lärmbelästigung und Verschmutzung auf dem Wasser ist das Bezirksamt nicht zuständig.“ Gluck, Gluck, Gluck.

