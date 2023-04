Berliner Südwesten will fit für die Zukunft werden Umfrage zu Freizeit- und Vereinssport gestartet

Von den rund 310.000 Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks sind 69.500 in über 335 Sportvereinen, Betriebssportgemeinschaften und anderen Gruppen aktiv, rund 80 Sportarten werden betrieben. Und noch weit mehr Menschen gehen ihrem Bewegungsdrang „unorganisiert“ nach, sei es beim Tischtennisspiel im Park, beim Nordic Walking im Grunewald, beim Joggen entlang des Teltowkanals oder beim Stand-up-Paddling auf Schlachtensee oder Wannsee.

Wir wollen den Aktiven und denen, die es noch werden wollen, die bestmögliche Infrastruktur zur Verfügung stellen. Sportstadträtin Cerstin Richter-Kotowski (CDU)

Damit der Bezirk fit für die sportliche Zukunft seiner wachsenden Bevölkerung wird, hat das Sportamt nun das Büro „die raumplaner“ beauftragt, einen „Fachplan Sport und Bewegung“ zu erstellen. Die Ziele: Zum einen soll herausgefunden werden, wo von wem im Bezirk überall Sport getrieben wird.

Zum anderen sollen unter Berücksichtigung der aktuellen und prognostizierten Bevölkerungsentwicklungen und der veränderten Sport- und Bewegungsverhalten Handlungsempfehlungen formuliert werden, wo bis 2035 Angebote gefestigt, erweitert oder neu geschaffen werden sollen – sowohl für den Vereinssport als auch für unorganisierte Sportlerinnen und Sportler. Denn Sportentwicklung sei mehr als nur Sportstätten auszubauen.

„Wir wollen den Aktiven und denen, die es noch werden wollen, die bestmögliche Infrastruktur zur Verfügung stellen und diese kontinuierlich weiterentwickeln“, sagt Sportstadträtin Cerstin Richter-Kotowski (CDU). Einen „integrierten Sportentwicklungsplan“ zu entwickeln, sei „ein weiterer Schritt zur Stärkung des Sportbezirks Steglitz-Zehlendorf“.

Die CDU votierte vor einem Jahr gegen einen Sportentwicklungsplan

Vor einem Jahr hörten sich die Kommentare der CDU zum Sportentwicklungsplan noch anders an. Grüne und SPD hatten in der Bezirksverordnetenversammlung den Antrag gestellt, eine solche Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse zu erstellen; FDP und Linke schlossen sich dem Antrag an. Die CDU hielt das Planwerk nicht für nötig: „Wenn man sich etwas umguckt, sieht man, was es für Sport gibt“, wies der CDU-Bezirksverordnete Michael Mc Laughlin das Anliegen in der Debatte im Mai 2022 zurück.

Stadträtin Richter-Kotowski befürchtete damals, dass man viel Geld ausgeben würde, „ohne dass man mit den erfassten Daten irgendetwas Sinnvolles machen kann“. Schließlich wurde abgestimmt: Die CDU votierte gegen den Antrag, die Ampelfraktionen und die Linken setzten sich durch.

Online-Umfrage gestartet

Jetzt hat das Bezirksamt gehandelt, der Auftrag an die externen Expertinnen und Experten ist vergeben. In einem ersten Schritt der Analyse bitten die Planer nun um Ihre Hilfe: Bis zum 31. Mai findet eine Online-Befragung statt. Wie oft wird Sport gemacht? Ist man im Verein oder informell aktiv? Wo wird der Sport ausgeübt? Welche sportlichen Angebote fehlen im Bezirk?

Insgesamt 26 Fragen gilt es zu beantworten. Ganz wichtig: Wer an der Umfrage teilnehmen möchte, muss sich zuerst anmelden – erst dann kann man die ersten Häkchen setzen; ein entsprechender Hinweis fehlt leider in der Anmoderation der Umfrage. Hier geht es zur Umfrage auf der Beteiligungsplattform mein.berlin.de.

