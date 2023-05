1800 Gäste beim „Ball der Wirtschaft“ Smalltalk bei dekonstruierten Karotten – und mehr als nur ein Tanz

Endlich wieder Smalltalk: Fast drei Jahre musste der selbsternannte „gesellschaftliche Höhepunkt in Berlin“ pandemiebedingt pausieren. Am Sonnabend aber empfing der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) ab 19 Uhr wieder zum Ball der Wirtschaft im Hotel InterContinental am Zoologischen Garten.

Eingeladen waren rund 1800 Gäste, darunter viele Prominente aus Berlins Wirtschaft und Gesellschaft. Die Reservierung eines Tischs im Ballsaal war den Mitgliedern des VBKI vorbehalten. Der Dresscode war streng, von den Frauen wurde ein langes Abendkleid und von Männern mindestens ein Smoking, wenn nicht gar ein Frack erwartet.

Für ein klassisches „Black Tie“-Event fiel allerdings auf, dass viele Herren zur hellblauen Fliege griffen. Bei den Damen waren semitransparente, mit Pailletten besetzte Roben hoch im Kurs.

Berlins Regierender Kai Wegner (CDU) griff zur schwarzen Fliege. Er kam mit seiner Partnerin Kathleen Kantar zum VBKI-Ball der Wirtschaft im Hotel InterContinental. © IMAGO/Photopress Müller/IMAGO/Ralf Mueller

Nun, auch wenn Mode auch Teil von Wirtschaft ist – als deren deutscher Mittelpunkt sich Berlin bekanntlich gerne inszeniert –, ist es bezeichnend, dass ein Münchner Label, nämlich Talbot Runhof, als offizieller Partner das schönste Paar des Abends küren sollte. Wie die Auszeichnung vonstattenging, wussten viele der anwesenden Gäste nicht.

Duo beim Essen, Duo in der Berliner Politik

Auf der Speisekarte des Dinners, das selbstredend den Prominenten vorbehalten war, standen unter anderem dekonstruierte Karotten und allerhand Duos: zum Beispiel Duo vom Spargel und veganem Filet oder Duo vom Kalb.

Manja Schreiner (CDU), Senatorin für Verkehr, Klimaschutz und Umwelt und ihr Ehemann Marc Schreiner (ganz links), Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft, klatschen bei der Rede des Regierenden Bürgermeisters während des Balls der Wirtschaft vom Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) im ntercontinental Berlin am 20. Mai 2023. © dpa/Annette Riedl

Apropos Duo, die versammelte Gesellschaft schien allgemein ganz glücklich, dass Berlin nur noch von einer Zweierkoalition regiert wird, deren Chef Kai Wegner (CDU) vor lauter Selfies gar nicht zum Tanzen kam.

Sitzt die Fliege? Kai Wegner und VBKI-Präsident Markus Voigt beim 71. Ball der Wirtschaft 2023. © Geisler-Fotopress/Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Außerdem vertreten aus der Riege der Politiker mit prominentem Namen waren die Senatsmitglieder Stefan Evers (CDU, Finanzen), Manja Schreiner (CDU, Umwelt, Verkehr und Klimaschutz) und Katharina Günther-Wünsch (CDU, Bildung, Jugend und Familie). Darüber hinaus der Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh, seine Kollegin von den Grünen, Bettina Jarasch, und der Berliner FDP-Landesvize Sebastian Czaja.

Sebastian Czaja (FDP) kam mit seiner Frau Katharina zum Ball der Wirtschaft am 20. Mai 2023 im Intercontinental Berlin. © dpa/Annette Riedl

Weil zu jeder guten Party mindestens auch ein ehemaliger Regierender gehört, folgte natürlich auch Michael Müller (SPD) der Einladung. Franziska Giffey (SPD), für die als Ex-Regierende und vor allem neue Wirtschaftssenatorin der VBKI-Ball ein Pflichttermin sein sollte, war nicht dabei: Sie sei familiär anderweitig eingespannt, hieß es. Aus dem benachbarten Brandenburg kam Verkehrsminister Guido Beermann (CDU).

Berlins Ex-Regierender Michael Müller (SPD) erschien mit Partnerin Reyhan Sahin, beide in Schwarz. © Geisler-Fotopress/Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Die eigentlichen Protagonisten des Abends, Promis aus der Wirtschaft und Forschung, waren: Sigrid Nikutta (Vorstand Güterverkehr Deutsche Bahn, Vorstandsvorsitzende DB Cargo), der Berliner Unternehmer und vormalige Wirtschaftssenator Stephan Schwarz, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Michael Hüther, die Präsidentin der TU Berlin, Geraldine Rauch, sowie der Präsident der Universität Potsdam, Oliver Günther. Visit-Berlin-Chef Burkhard Kieker weilte ebenso unter den Gästen wie Gegenbauer-Co-CEO Christian Kloevekorn.

Abseits von Politik und Wirtschaft ließ sich weniger Prominenz blicken. Ex-Fußballprofi Marko Rehmer war da, ebenso Volleys-Manager Kaweh Niroomand. Schauspielerin Anne Kasprik und ihr Ehemann, der Regisseur Oren Schmuckler, feierten mit. Model Zohre Esmaeli und Action-Star Ralf Moeller waren angekündigt, aber nicht zu sehen.

Gehüllt in eine Robe aus schimmernden Pailletten: Schauspielerin Anne Kasprik kam in Begleitung von Ehemann Oren Schmuckler zum Ball der Wirtschaft. © Geisler-Fotopress/Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Der VBKI existiert bereits seit 1879 und zählt damit zu den ältesten Wirtschaftsorganisationen Deutschlands. Mit 2300 Mitgliedern gehört er zu den am besten vernetzten Vereinen Berlins.