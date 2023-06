Berlin-Pankow dreht am Rad Damit wären es schon sieben Windräder im Bezirk

In Berlin-Pankow soll eine neue Windradkraftanlage entstehen – es wäre dann die siebte. Betreiber ist die Firma, die das erste Windrad Berlins im Jahr 2007 am Autobahndreieck Pankow in Betrieb genommen hat. Dies bestätigt das Bezirksamt auf eine Anfrage des SPD-Verordneten Marc Lenkeit. Darüber berichtet jetzt der Pankow-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe.

Laut Lenkeit hat die Betreiberfirma dafür im Sommer 2022 einen Antrag auf Kauf oder Pacht für die benötigte landeseigenen Fläche gestellt. Dabei handele es ich um das Gewerbegebiet westlich der Schönerlinder Straße.

Sowohl die EU als auch die Bundesregierung räumen dem Ausbau der Erneuerbaren Energien aufgrund der aktuellen Energiekrise per Notverordnung absolute Priorität ein. Ziel eines neuen Gesetzes ist die Verbesserung der Flächenverfügbarkeit und Vereinfachung der Planungsverfahren für den beschleunigten Ausbau von Windenergieanlagen.

In dem Gesetz ist auch festgehalten, wieviel Fläche die Länder für die Windenergie bereitstellen sollen. „Berlin muss als Stadtstaat bis 2027 0,25 Prozent und bis 2032 0,5 Prozent seiner Fläche für Windkraft reservieren“, erklärt das Bezirksamt. „Bis 2024 sind entsprechende Planaufstellungsbeschlüsse zu fassen.“

Dementsprechend will der Bezirk neuen Windrädern prinzipiell nicht im Wege stehen: „Aus Klimaschutzsicht ist der Bau neuer Windkraftanlagen positiv zu bewerten.“ Ob der Bau tatsächlich an der Schönerlinder Straße erfolgt, dazu „kann das Bezirksamt Pankow keine Aussagen machen“. Welche Flächen in Berlin und Pankow für Windräder geeignet seien, soll eine Flächenpotenzialanalyse der Senatswirtschaftsverwaltung zeigen. Diese sei „in Erarbeitung“.

