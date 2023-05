Der DGB im neuen Haus Bundesvorstand und Bezirk am Wittenbergplatz

Aus dem 12. Stockwerk hat Yasmin Fahimi einen hübschen Blick über die City West, zum KaDeWe sind es nur 150 Meter. Wie es sich für eine Chefin gehört, steht ihr Schreibtisch ganz oben, die Stellvertreterin sitzt eine Etage tiefer. Vor ein paar Wochen ist die DGB-Vorsitzende mit 230 Mitarbeitenden vom Hackeschen Markt nach Schöneberg gezogen, in einen schlanken Büroturm an der Kleiststraße/Ecke Keithstraße, wo bis vor fünf Jahren ein Gewerkschaftshaus aus den 1960er Jahren stand.

Das neue Hans-Böckler-Haus, benannt nach dem ersten DGB-Vorsitzenden (1949-1951), bietet neben dem Bundesvorstand und dem DGB-Landesbezirk Berlin-Brandenburg mit etwa 35 Beschäftigten auch Platz für weitere Mieter. Bis zu 350 Arbeitsplätze seien möglich, heißt es beim DGB. Der Vermieter, die Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft (VTG) des Deutschen Gewerkschaftsbundes, verlangt gut 30 Euro für den Quadratmeter. Knapp 15.000 stehen insgesamt zur Verfügung, allein 9400 belegt der Bundesvorstand des Dachverbandes, der von den Mitgliedsbeiträgen der acht Einzelgewerkschaften finanziert wird.

Kleinbüro statt Großraum

Zu den Baukosten möchte sich der DGB nicht äußern, früheren Berichten zufolge lag die ursprüngliche Kalkulation bei etwa 80 Millionen Euro. Das war vor Corona, Lieferengpässen und drastisch steigenden Materialpreisen. „Die Investition wird sich bereits mittelfristig lohnen“, teilt der DGB mit. Dafür sorgen die steigenden Mieten.

Katja Karger ist Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg. © Chr. v. Polentz/Transitfoto

Katja Karger, die Landesvorsitzende in Berlin-Brandenburg, sitzt gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Nele Techen in einem Büro. Die Damen sind rumgekommen in den vergangenen Jahren, vom alten Standort in Schöneberg ging es erst in ein Ausweichquartier in den Wedding und dann nach Mitte. Jetzt ist der regionale DGB wieder am alten Standort, im neuen Gebäude und zu einer deutlich höheren Miete als zuvor. Die Mitarbeitenden haben sich für Zweierbüros entschieden, anders als die Kolleginnen und Kollegen des Bundesvorstands, deren Wunsch nach Einzelzimmern respektiert wurde.

So kommt die Zahl von 350 Büros zustande, dazu Sitzungsräume und zwei größere Säle. Für größere Veranstaltungen gibt es im Erdgeschoss und damit anschließend an das luftige, fünf Stockwerke hohe Atrium, den Maria-Weber-Saal. Bei der Benennung der Veranstaltungsräume wurde dem Prinzip der (überparteilichen) Einheitsgewerkschaft gefolgt: Weber, von 1972 bis 1982 stellvertretende DGB-Vorsitzende, gehörte der CDU an, der Saal im zweiten Stock ist nach dem SPD-Politiker und DGB-Vorsitzenden (1956-1962) Will Richter benannt.

Die Geschichte des DGB nach dem Zweiten Weltkrieg ist auch eine Geschichte der Immobilien. Der Bundesvorstand entschied im Sommer 1961, als die Mauer gebaut wurde, ein neues Gewerkschaftshaus in West-Berlin zu bauen. Noch Ende der 1950er Jahre hatte der in Düsseldorf ansässige DGB-Vorstand die Bitte der West-Berliner Gewerkschaften abgelehnt: auf „absehbare Zeit“ sei ein Neubau finanziell für den Dachverband der Gewerkschaften nicht zu stemmen. Doch dann ging es ganz schnell.

Am 23. August 1961, zehn Tage nach dem Mauerbau, wurde symbolisch der Grundstein gelegt an der Kleiststraße/Ecke Keithstraße. Der Regierende Bürgermeister Willy Brandt (SPD) bedankte sich bei den Gewerkschaften für die Solidarität mit der abgeschnittenen Stadt und ihr Vertrauen in die Zukunft West-Berlins.

Aber erst ein Jahr später, „anlässlich des Jahrestags der Errichtung der Schandmauer“ (DGB), beschloss im August 1962 der DGB-Vorstand sechs Millionen D-Mark für den Neubau bereitzustellen. Zwei Jahre darauf wurde das Haus als „eine Stätte freien und unerschrockenen Menschentums“, wie der DGB-Vorsitzende Ludwig Rosenberg im Mai 1964 formulierte, eingeweiht.

Nach dem Fall der Mauer quälte sich der DGB ähnlich wie die große Politik mit Umzugsplänen, bis dann Ende der 1990er Jahr die Zeit reif war und der Dachverband vom Rhein an die Spree zog. Fast zeitgleich mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft, die sich in Mitte ein „Haus der deutschen Wirtschaft“ an der Mühlendammbrücke gebaut hatten. Fast 25 Jahre später hat nun auch der DGB ein eigenes Haus. Auf historischem Grund.