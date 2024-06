Ein Berliner Messezentrum am Flughafen Tempelhof Euref-Chef stellt spektakuläre Idee vor

Die Sanierung des maroden Flughafengebäudes in Tempelhof zieht sich seit Jahren hin, das Geld reicht immer nur für die nächste Etappe. Auch die Generalsanierung der alten Messehallen wird immer wieder verschoben, weil andere Baustellen drängender sind. Zwischendrin schlummert das Milliardengrab ICC weiter seinen Dornröschenschlaf.

In dieser Gemengelage hat der neue Vorschlag von Reinhard Müller, erfolgreicher Entwickler des Innovations-Campus Euref am Gasometer in Schöneberg, etwas Bestechendes. Könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Vielleicht sogar drei.

Müller schlägt vor, auf dem Vorfeld des ehemaligen Flughafens Tempelhof, das nicht zum Tempelhofer Feld gehört, sechs neue Messehallen zu bauen. Zusammen mit den Hangars käme dabei ein Messezentrum heraus, das es von der Fläche her mit dem bestehenden aufnehmen könnte.

Außerdem sollte zwischen den Hallen noch eine Konzert- und Veranstaltungsarena entstehen, alles für zusammen rund 800 Millionen Euro, wie Müller in der „Berliner Morgenpost“ erklärte.

Nach dem Vorbild des Euref-Campus soll die Idee aber nicht realisiert werden. „Wir wollen Tempelhof nicht erwerben“, sagte Karin Teichmann, Vorstandssprecherin von Müllers Euref AG, dem Tagesspiegel. Mit dem Vorschlag solle vor allem eine Diskussion über die Zukunft von Messe und Ex-Flughafen angeregt werden.

Die alten, teils maroden Hallen auf dem Messegelände könnten abgerissen und die Fläche vermarktet werden, um Geld für die Neubauten und die Sanierung des Flughafengebäudes zu erwirtschaften, was bereits vor Jahren mit 500 Millionen Euro veranschlagt worden ist. Neuere Hallen wie der Citycube und der Hub27 an der Jafféstraße könnten als Sportarenen nachgenutzt werden.

Das ICC wäre damit als Teil des Messezentrums verloren, aber welche Nutzung für das verschwenderisch gebaute Kongresszentrum in Zukunft finanzierbar sein könnte, ist bis jetzt ohnehin noch völlig offen.

Müllers Vorschlag ist nicht ganz uneigennützig. Sein Architektenteam hat nach der Fertigstellung des Euref-Campus ein wenig Leerlauf, außerdem würde das neue Messezentrum näher an den Euref-Campus rücken.

Die Berliner Politik reagiert teils aufgeschlossen, teils ablehnend. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Abgeordnetenhaus, Jörg Stroedter (SPD), findet den Vorschlag „sehr interessant“. Damit könnte die Sanierung des Flughafengebäudes in Angriff genommen werden, außerdem würden Flächen für Wohnungsbau auf dem Messegelände frei. Man sollte das mal durchrechnen, findet Stroedter.

CDU-Wirtschaftsexperte Christian Gräff findet den Vorschlag „super interessant“, wie er im Inforadio des RBB sagte. Berlin benötige zusätzliche Messekapazitäten. Das Land als Messe-Eigentümer können die anstehenden Sanierungen nicht alleine stemmen.

Der grüne Abgeordnete Christoph Wapler findet es dagegen falsch, den traditionellen Messestandort aufzugeben. Ähnlich sieht es der Linke-Abgeordnete Sebastian Scheel. Er erinnerte im Inforadio daran, dass auf den Messehallen gerade die größte Solaranlage der Stadt installiert werde.

Auch die landeseigene Messegesellschaft lehnt die Pläne ab: „Aus den bislang veröffentlichten persönlichen Ideen erschließt sich uns weder eine Notwendigkeit noch die Sinnhaftigkeit solcher Überlegungen. Wir investieren derzeit in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und dem Land Berlin in den nachhaltigen Umbau des Messegeländes und setzen den Masterplan Sanierung plangemäß um“, erklärte Messe-Sprecher Emanuel Höger.

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey erklärte, sie wolle sich das Konzept zusammen mit Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (beide SPD) anschauen. „In welcher Form sich Tempelhof für Kongresse und Großveranstaltungen eignet und für die Bedarfe der wachsenden Branche Lösungen bieten kann, ist eine spannende Frage.“ Den Messestandort am Funkturm zugunsten von Tempelhof aufzugeben, sei allerdings keine Option.

Ob sich Müllers Pläne mit dem Denkmalschutz des Flughafengebäudes vereinbaren lassen, müsste die Stadtentwicklungsverwaltung klären. Auch das Messegelände steht unter Denkmalschutz. Wobei in Berlin letztlich die Politik darüber entscheidet, welche Gebäude erhaltenswert oder verzichtbar sind. Die denkmalgeschützte Deutschlandhalle wurde 2011 trotz Protesten den Neubauplänen der Messe geopfert.