Ein Stück Spanien in Berlin droht zu verschwinden Gastronomen-Ehepaar findet keine Nachfolger

Die Eidechse lief dem Paar vor die Füße. Guck mal, ein Gecko! Das Tier wurde Namenspate für die Geco Tapas Bar. In dem mediterranen Restaurant in Altglienicke macht man beim Essen zeitgleich Urlaub, als wäre man in Spanien. Als Innenarchitektin hätte Sabine Seekamp-Herrmann wohl ein Vermögen verdient. „Ich will aber lieber hier bei uns alles schön gestalten“, sagt die 66-Jährige. Doch das in Eigenarbeit erschaffene Finca-Ambiente an der Grünauer Straße 46 ist gefährdet.