Erstmals nach 25 Jahren Verbraucherzentrale Berlin eröffnet Standort im Osten der Stadt

Erstmals seit mehr als 25 Jahren macht im Osten der Hauptstadt wieder ein Standort der Verbraucherzentrale Berlin auf. Dieser wird in der Frankfurter Allee 218 im Ortsteil Lichtenberg liegen. Die Eröffnung findet am 9. Oktober mit Felor Badenberg (parteilos, für CDU), der Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz, und Michael Schaefer (CDU), dem Bezirksbürgermeister von Lichtenberg, statt.

Der Beratungsstandort eröffnet im ersten Stock des neuen 22-geschossigen Wohnhochhauses Liese, einem Projekt der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Howoge. Die Fläche beträgt rund 250 Quadratmeter. „Wir freuen wir uns sehr, dass mit Unterstützung des Berliner Senats nun die Voraussetzungen geschaffen wurden, um einen zweiten Standort zu eröffnen“, teilt ein Sprecher mit. Zum Zeitpunkt der Eröffnung werden laut ihm bis zu neun Mitarbeitende zu den Themen Verbraucher- und Energierecht sowie Energieschulden beraten.

Schon seit 2021 bietet die Verbraucherzentrale in den Ost-Bezirken Lichtenberg, Pankow und Treptow-Köpenick mobile Beratungen an. Von 1991 bis 1996 hatte sie in der Allee der Kosmonauten in Marzahn eine feste Außenstelle. Der Hauptstandort liegt an der Ordensmeisterstraße 15-16 in Tempelhof.

Es gibt 16 Verbraucherzentralen in Deutschland. Diese bieten Beratung zu Fragen des Verbraucherschutzes an und vertreten die Interessen der Verbraucher:innen auf Landesebene.