Grüne Männchen und rote Buden Uber Eats liefert in Berlin exklusiv für Karls Erdbeerhof aus

Der Erdbeer-Produzent und Erlebnispark-Betreiber Karls wird seine Erdbeeren in Berlin künftig nicht mehr nur über die roten Buden an Supermarktparkplätzen vertreiben. Die Zentrale in Rövershagen bei Rostock in Mecklenburg schloss für den Vertreib in der Hauptstadt einen Vertrag mit Uber Eats, dem Lieferdienst des kalifornischen Uber-Konzerns.



„Rechtzeitig zum großen Finale der Saison“, könnten sich Kunden ab sofort ihre tägliche Portion mit Uber Eats liefern lassen, schrieben die Unternehmen am Mittwoch in einer Mitteilung. Die Plattform für Essenslieferungen kooperiere in der Hauptstadt exklusiv mit Karls Erdbeerhof.

Lieferung in 30 Minuten

Neben den Erdbeeren, die von Karls Feldern in Mecklenburg stammen und nach der Ernte täglich zu den Verkaufsständen gebracht würden, könnten Nutzer der Uber- und Uber Eats-App auch den Fruchtaufstrich bestellen.

Die Lieferungen sollen durch Kuriere im Auftrag von Uber Eats ausgeliefert und im Schnitt in etwa 30 Minuten zugestellt werden, hieß es weiter. „Für uns ist die Kooperation eine tolle Chance, über einen innovativen neuen Vertriebsweg noch mehr Erdbeerfans zu erreichen“, sagte Robert Dahl, Inhaber von Karls Erdbeerhof.

Das Unternehmen Karls, gegründet 1921, betreibt erlebnisorientierter Freizeit-, Shopping-, Gastronomie und Hoteleinrichtungen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Diese zählen heute zu den größten Freizeiteinrichtungen im Nordosten Deutschlands. Zugleich ist Karls der größte Erdbeeranbauer der Region.

Uber Eats, eine der weltweit führenden Apps für Essenslieferungen, verbindet Restaurants, Konsumenten und Kuriere. Weltweit ist Uber Eats in mehr als 11.000 Städten auf sechs Kontinenten verfügbar. In Deutschland gibt es Uber Eats in über 70 Städten.