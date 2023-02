Herrin des Funkturms gesucht Messe Berlin braucht eine neue Führung

Im etwa zwei Kilogramm schweren Festband zum 200. Geburtstag der Messe Berlin finden sich interessante Episoden und erstaunliche Einschätzungen. So heißt es über den Immobilienmanager Martin Ecknig, der 2021 und damit mitten in der Pandemie den Vorsitz der Geschäftsführung des landeseigenen Unternehmens übernommen hatte, „sein Blick von außen erweist sich als Vorteil, langjährige Erfahrung im Messewesen hilft in dieser außergewöhnlichen Lage nicht weiter. Neues Denken ist nötig, so lautet die Erkenntnis des Aufsichtsrats.“

Der Prachtband, maßgeblich verfasst von Gerhard Spörl, dem Ehemann der Ex-rbb-Intendantin Patricia Schlesinger, erschien im Spätsommer. Im November verständigte sich der Aufsichtsratsvorsitzende Eric Schweitzer mit Ecknig über die Aufhebung des Vertrags.

„Der zukünftige Positionsinhaber (m/w/d) sollte mit seinem breiten internationalen Netzwerk und seiner umfassenden Vertriebserfahrung die Messe Berlin als Full-Service-Dienstleister international positionieren und dazu beitragen, das positive Image der deutschen Hauptstadt in die Welt zu tragen und die vorhandenen Kapazitäten auszulasten.“ So steht im Positionsprofil der/des künftigen Vorsitzenden der Geschäftsführung der Messe Berlin, den die Berliner Personalagentur Hoffmann & Partner im Auftrag der Messe Berlin GmbH sucht.

Die Namensgeberin Anke Hoffmann ist gut bekannt mit Messe-Aufsichtsrat Schweitzer. Auf die Frage, ob die Agentur über Erfahrungen in der Messebranche verfügt, sagte Hoffmann dem Tagesspiegel, H&P sei seit vielen Jahren im öffentlichen Sektor unterwegs.

Die Messe Berlin teilt dazu mit, „nach Verständigung im Aufsichtsrat“ habe man „vier Personalberatungsfirmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert und die Agentur Hoffmann&Partner ausgewählt“. Schweitzer kenne aufgrund seiner unternehmerischen Tätigkeit „eine Vielzahl von Personalagenturen“ auch H&P.

„Es trifft nicht zu, dass Herr Dr. Schweitzer Frau Hoffmann seit längerem persönlich gut kennt“, schreibt die Messe auf Anfrage. „Die Auswahl eines neuen Geschäftsführers (m/f/d) erfolgt auf Grundlage der Qualifikation und Eignung, unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Vorgaben.“ Nach den Erfahrungen mit Martin Ecknig, der vom damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf ins Amt geholt worden war, wäre das hilfreich. Denn die Messe Berlin hat die Krise keinesfalls überwunden.

Nach Informationen des Tagesspiegels führt Anke Hoffmann derzeit Gespräche mit Bewerberinnen und Bewerbern aus der Branche und aus dem Unternehmen selbst. Dem Personalausschuss des Aufsichtsrats soll im März eine Liste mit Kandidatinnen und Kandidaten vorgelegt werden.

Der Ausschuss unter der Leitung von Schweitzer und mit dem ersten stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für die SPD) möchte dem gesamten Aufsichtsrat Anfang Mai zwei Personen zur Wahl vorschlagen. Wolf hatte im Herbst 2020 nur Ecknig präsentiert, und der Aufsichtsrat schloss sich dem Vorschlag des Vorsitzenden an, obwohl Ecknig keine Ahnung vom Messegeschäft hatte.

Ebenso wie 2019 gibt es auch aktuell Bewerberinnen und Bewerber mit der erforderlichen Qualifikation. Nach Informationen des Tagesspiegels gehört Heiko Stutzinger dazu, Chief Operating Officer (COO) des niederländischen Eventveranstalters VNU und seit rund 20 Jahren in der Branche tätig. Doch präferiert wird dem Vernehmen nach eine Frau.

Katharina Hamma war als Geschäftsführerin der Köln Messe tätig, überwarf sich aber 2018 mit dem Chef der Kölnmesse und ist seitdem selbstständig. Die 56-jährige Hamma hat reichlich Erfahrung, gilt aber als schwierig im Umgang. Petra Cullmann, Jahrgang 1964, ist seit mehr als 25 Jahren für die Düsseldorfer Messe tätig, seit 2020 verantwortet sie das operative Messegeschäft.

Mit 47 Jahren erheblich jünger als Hamma und Cullmann ist Jana Dewitz. Die gebürtige Mecklenburgerin hat BWL in Rostock studiert und arbeitet sei mehr als 20 Jahren für die Messe Berlin, derzeit als Geschäftsbereichsleiterin Marketing und Medien. Dewitz ist beliebt im Unternehmen und in der Stadt gut vernetzt. Sie könnte ohne Anpassungszeit sofort die Geschäftsführung übernehmen.

„Höllenjob“ an der Spitze

„Schwerpunktthemen des Wirtschaftsstandorts Berlin, wie zum Beispiel Gesundheitswirtschaft, Fintech, Kreativwirtschaft, Energietechnik, Mobilität, Optik und Start-up-Sektor, will die Messe Berlin künftig stärker aufgreifen und in ihren Veranstaltungen zum Thema machen“, heißt es in der Aufgabenbeschreibung für den Spitzenjob, den ein Messinsider als „Höllenjob“ bezeichnet. Die landeseigene Gesellschaft wurde mit mehr als 100 Millionen Euro vom Senat in der Pandemie gerettet. Von einem profitablen Unternehmen kann nach wie vor keine Rede sein.

