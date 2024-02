Schnelles Internet 1&1 kündigt Glasfaser-Anschlüsse für mehrere Berliner Ortsteile an

Der Telekommunikationsanbieter 1&1 (United Internet) bietet ab dem 1. März Glasfaseranschlüsse für die Berliner Ortsteile Borsigwalde, Waidmannslust, Wilhelmsruh, Wilhelmstadt und Wittenau an. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Insgesamt etwa 28.200 Haushalte wolle man in den kommenden Monaten an das Glasfaser-Netz anschließen.

31,2 Prozent der Berliner Haushalte sollen bis Ende 2024 mit Glasfaser versorgt sein

Glasfaser gilt als beste Technologie, um stabiles und sehr schnelles Internet zu ermöglichen. Außerdem verbrauchen sie bei der Datenübertragung weniger Energie als herkömmliche Kupferkabel.

Berlinweit hatten mit Stand 2022 insgesamt 17,2 Prozent der Haushalte Glasfaser-Internet. Das zeigt der Gigabit-Monitor des Landes Berlin an. Ein neuerer Stand als 2022 ist in dem Monitor aktuell nicht verfügbar. Bis Ende 2024 soll sich diese Zahl fast verdoppeln: 31,2 Prozent sind bis Jahresende angepeilt.

Borsigwalde, Wittenau und Waidmannslust gehören alle zum Bezirk Reinickendorf, der 2022 mit einer Versorgungsdichte von 5,2 Prozent der Bezirk war, der beim Glasfaseranbau ganz hinten lag. In der Wilhelmstadt, zu Spandau gehörend, waren 2022 nur 3 Prozent der Haushalte an Glasfaser angeschlossen, in Wilhelmsruh in Pankow sogar nur 2,5 Prozent.