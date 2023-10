Sie suchen Partner in schwierigen Zeiten Berlins Tech-Start-ups auf Netzwerk-Mission in Dubai

Berliner Start-ups vernetzen sich im Nahen Osten, suchen nach neuen Geschäftskontakten und finanzkräftigen Investoren. Eine Delegation von Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Technologiebranche der Hauptstadt besucht in dieser Woche zwei Fachmessen in Dubai, der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Organisiert wurde die mehrtägige Reise von der Wirtschaftsförderung Berlin Partner.

Die erste Messe, die „Gitex Global“, findet bereits seit 1981 jährlich in Dubai statt. Den Veranstaltern zufolge ist sie heute die größte Technologiemesse der Welt. Im vergangenen Jahr kamen demnach mehr als 170.000 Menschen aus 176 Ländern ins Zentrum der Wüstenmetropole. Zeitgleich wird im Hafen von Dubai, wo sonst Superyachten anlegen, auch die Start-up-Messe „Expand North Star“ abgehalten.

Aus Berlin sind insgesamt 13 Start-ups vertreten, die sich mit neuen Technologien befassen. Zum Beispiel Kodex AI. Das Unternehmen entwickelt mit Künstlicher Intelligenz (KI) Lösungen für die Finanzbranche. Oder das Jungunternehmen Inhubber, das sich mit digitalem Vertragsmanagement befasst. Gestalt Robotics aus Kreuzberg verbindet Automatisierung mit KI, entwickelt also intelligente Roboter für Unternehmen. Außerdem beteiligt sich die Deutsche Bahn AG an der Delegationsreise.

Nicht nur Investoren vom Golf gesucht

Das Ganze sei jedoch „keine Klassenfahrt“, betont Markus Facklam, der bei Berlin Partner für internationale Vernetzung zuständig ist. Die Reise diene der ernsthaften Anbahnung von Geschäftsbeziehungen. Und zwar nicht ausschließlich in Nahost, sondern auch über die Region hinaus. Es handle sich um ein globales Event, zu dem auch sehr viele Fach- und Geschäftsleute aus Afrika, Lateinamerika und Asien anreisten.

Die Berliner Unternehmen seien nach klaren Gesichtspunkten ausgewählt worden. Es handle sich um Start-ups in unterschiedlichen Stadien der Produktentwicklung. Doch jedes einzelne Geschäftsmodell habe das Potenzial, in internationalen Märkten erfolgreich sein zu können.

Ein Besucher Start-up-Messe und Konferenz „Expand North Star“ im Hafen von Dubai kommt an einem Stand von Dubai ins Gespräch. © Christoph Kluge

Ein erfolgreicher Auftritt stärke auch den Wirtschaftsstandort Berlin insgesamt, meint Facklam. Denn die Technologie-Start-ups seien Aushängeschilder. Ihre Innovationskraft könne Investoren und etablierte Unternehmen begeistern und für eine Ansiedlung in der Metropolregion gewinnen, hofft er. Mit einem eigenen Stand sind jedoch bislang weder die Start-ups noch die Hauptstadt selbst vertreten.

Für Dienstag ist ein gemeinsamer Rundgang der Berliner Unternehmer auf der Gitex Global geplant. Am Mittwoch wird außerdem die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) nach Dubai reisen, gemeinsam mit Stefan Franzke, dem Geschäftsführer von Berlin Partner.

Berlin Partner: 200 mal im Ausland seit 2018

Die Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, so der volle Name, wird getragen von öffentlichen Einrichtungen wie der Investitionsbank Berlin (IBB), aber auch Kammern und Verbände halten kleinere Anteile. Seit fast 30 Jahren bemüht sich das Unternehmen, im In- und Ausland für Investitionen am Standort Berlin.

Nach Angaben der Gesellschaft, die rund 200 Mitarbeitende beschäftigt, darunter auch Ansprechpartner für Bestandsunternehmen in jedem Berliner Bezirk, waren die Berlin Partner seit 2018 rund 200 Mal im Ausland unterwegs. Ganz überwiegend handele es sich dabei um Messeauftritte, zum Beispiel beim BIO Japan Business Forum in Yokohama (Phama, Biotechnologie), der Smart City World Congress in Barcelona (Smart City, Digitalisierung), die CES in Las Vegas (Consumer Electronics), die Slush in Helsinki (Not-for-profit-Startup- und Tech).

Berlin Partner begleitet auch Delegationsreisen mit politischer Begleitung durch Regierende Bürgermeister und Senatoren. Erst im September war Berlin-Partner-Chef Franzke mit Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) in der indonesischen Hauptstadt Jakarta unterwegs.