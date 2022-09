Tag des offenen Denkmals in Spandau Diese Berliner Orte sehen Sie nicht jeden Tag

Gummimatratze und Sonnenstuhl werden so langsam eingeklappt, der Badesommer ist vorbei. Hier naht der Berliner Kulturherbst – mit dem „Tag des offenen Denkmals“ am 10. und 11. September. In Berlin-Spandau laden 20 Orte ein und öffnen die Türen. Mit dabei sind echte Klassiker (Zitadelle, Luftwaffenmuseum, Fort Hahneberg ff.) und markante Kirchen – wie etwa die Dorfkirche Kladow von Pfarrer Nicolas Budde, die in zwei Wochen ihr 200. Kirchjubiläum feiert. Hier 5 persönliche Tipps von mir aus dem Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau.

1.) Wilhelmstadt. Kommt man sonst nicht rauf: die Train-Kaserne am BVG-Hof; ganz oben im Text sehen Sie ein Foto vom Zugang an der Wilhelmstraße. Dort kann man die Kaserne und die Geowissenschaftliche Sammlungen der BGR sehen – das steht für „Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe“. Hier ein Foto zur Einstimmung, wie es im Innern aussieht. Sonntag von 11 bis 16 Uhr, Anmeldung vor Ort. Es nehmen Sie an die Hand: Angela Ehling und Anke Christina Bebiolka.

2.) Wilhelmstadt. Die katholische Kirchengemeinde St. Wilhelm ist ein faszinierendes Bauwerk aus den 60ern in der Weißenburger Straße. Bisschen klobig und doch elegant: „Betonarchitektur“ heißt die Führung am Sonntag, 12 Uhr, Treffpunkt: Kirchvorplatz. denkmaltag.berlin.de

3.) Siemensstadt: 125 Jahre Siemens in Spandau – ein Konzern, ein Kiez, die sich beide immer wieder neu erfinden (hier mein Text dazu im „Handelsblatt“). 15 Uhr mit Christian Fessel, auch bekannt als „Mann mit Hut“ - hier mein Interview. Anmeldung zur Entdeckertour bis 7. September unter mannmithuttouren.de/offenes-denkmal-2022.

4.) Siemensstadt: Ein kundiger Spaziergang durch das Unesco-Kulturerbe „Ringsiedlung“, veranstaltet von der Deutschen Wohnen. Am Sonnabend und Sonntag, jeweils 10 und 13 Uhr am U-Bhf. Siemensdamm mit Christian Hajer. Anmelden bis 8. September.

5.) Haselhorst: Das BVG-Busdepot von „Traditionsbus“ öffnet seine Pforten und zeigt 50 Oldtimer – an beiden Tagen 10, 12 und 14 Uhr mit Julian Steinbach. Anmeldung aber bis heute, 6. September! Infos hier.

Und es gibt noch viel Tipps nach den Sommerferien im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Spandau: Es steht nämlich das große Finale im Open-Air-Kino in der Altstadt an. Es ist Südparkfest. Und Wilhelmstadtfest. Und Kino und Kiez-Treff im Falkenhagener Feld. Und dann ist da noch ein ganz besonderer Gottesdienst an der Scharfen Lanke, weil die Weinbergskirche ein künstlerisches Fenster erhält. Alle Tipps - jetzt im Spandau-Newsletter.

