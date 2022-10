Schwimmspaß im Winter Linke will Traglufthalle im Berlins Westen - nur wo?

Platsch! Ungewöhnlich auch das, was da vom Beckenrand im Rathaus von Berlin-Charlottenburg berichtet wird. Mittendrin: die Linksfraktion. Die forderte nämlich eine beheizbare Traglufthalle auf dem Gelände eines Freibads in Charlottenburg-Wilmersdorf, um die geschlossene Halle an der Krummen Straße vorübergehend zu ersetzen. Damit könne „das Schwimmen auch im Winter für alle Nutzer:innengruppen in ausreichendem Maß gewährleistet“ werden. Das berichtet der aktuelle Tagesspiegel-Newsletter aus der City West, den Sie in voller Länge lesen können unter tagesspiegel.de/bezirke.

Vom Sprecher der Bäderbetriebe, Matthias Oloew, erfuhr die Fraktion jedoch, dass das in Charlottenburg-Wilmersdorf im Winter gar nicht geht (im Olympiabad ist’s zu eng) – anders als in Spandau.

Deshalb änderten die Linken ihren Antrag dahingehend, dass eine Traglufthalle im Nachbarbezirk entstehen sollte. Das lehnten alle anderen Fraktionen im BVV-Sportausschuss allerdings ab. Ein Argument dagegen war der hohe Energieverbrauch von Traglufthallen. Außerdem sollten die Linken ihren Antrag besser in die BVV Spandau einbringen. Ob Spandaus Linken-Chef Lars Leschewitz schon die Badehose sucht?

Platsch! Die Sache hat nur einen Haken.

„So eine Traglufthalle betreiben wir in Wedding, im Kombibad Seestraße. Das ist deshalb besonders geeignet, weil zwischen Hallenbad und Traglufthalle eine direkte Verbindung besteht und die Schwimmerinnen und Schwimmer der Traglufthalle die Garderoben und Duschen des Hallenbades nutzen können“, erklärte Matthias Oloew aus der Bäderzentrale auf Nachfrage dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

In Spandau steht die Errichtung einer Traglufthalle nicht an – weil es dort gar keinen Bedarf gibt. Bäderbetriebe zum Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

„Um eine Traglufthalle aufzubauen, braucht es hinreichend Platz rund um die Becken. In Spandau würde sich eine Traglufthalle im Kombibad realisieren lassen, weil dort ähnliche Bedingungen vorhanden sind wir an der Seestraße.“

Nur: „In Spandau steht jedoch die Errichtung einer Traglufthalle nicht an – weil es dort keinen Bedarf gibt, ausgefallene Schwimmzeiten zu ersetzen.“ Bedeutet: Gluck, gluck, gluck.

