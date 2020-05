Die Berliner Polizei bereitet sich erneut auf einen Großeinsatz am Samstag vor. Es sind zahlreiche Demonstrationen verschiedener Lager angemeldet, es gibt zudem Aufrufe zu Protesten gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen in Mitte rund um den Alexanderplatz, Rosa-Luxemburg-Platz und Reichstag, teils mehrere nebeneinander auf engstem Raum.

Die Sicherheitsbehörden befürchten eine Eskalation der Lage. Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Freitag: „Gegen Gewalttäter wird die Polizei konsequent vorgehen.“

Vor einer Woche hatten sich 1200 Menschen auf dem Alexanderplatz ohne genehmigte Kundgebung versammelt, darunter Hooligans, Rechtsextreme, Verschwörungsideologen, Reichsbürger, aber auch normale Bürger.

Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei. Am Wochenende sind Kundgebungen mit maximal 50 Teilnehmern erlaubt, auch das Abstandsgebot gilt weiterhin.

Mehrere linke Gruppen haben zu Demonstrationen gegen Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten aufgerufen, darunter die Bergpartei unter dem Motto „Revolution der Reptilienmenschen statt Querfront.“

Auf der anderen Seite wird erneut zur nicht angemeldeten Hygiene-Demo auf dem Rosa-Luxemburg-Platz aufgerufen. Auch der Vegan-Koch Attila Hildmann will wieder auftreten und mit seinen Anhängern vom Alexanderplatz zum Reichstag marschieren.

Geisel: „Lassen Sie sich nicht von Extremisten instrumentalisieren“

Innensenator Geisel appellierte an die Berliner: „Lassen Sie sich nicht von Extremisten instrumentalisieren. Demonstrieren Sie friedlich. Halten Sie sich von Gewalttätern fern.“ Verschwörungstheoretiker, Untergangspropheten und Demokratieverächter „greifen unsere freiheitliche Gesellschaft an“. Auf Twitter thematisierte er in einer kurzen Videobotschaft die Verschwörungstheorien und illegalen, teils aggressiven, Demonstrationen gegen die Coronavirus-Maßnahmen in der Stadt.

„Wir alle wollen wieder normale Zustände. Aber wir dürfen nicht zu vorschnell sein“, sagt Geisel. Man müsse aber auf Zahlen und Fakten und nicht das „Bauchgefühl“ vertrauen. „Verschwörungstheoretiker oder Untergangspropheten“ sollte kein Glaube geschenkt werden. Dass der Staat, wie sie es behaupten, böse sei, bezeichnet er als „Unsinn“.

Andreas Geisel (SPD), Innensenator von Berlin.

Jeder könne Kritik an den Corona-Regeln äußern, fährt der Innensenator fort. „Wir sind ein freies Land. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ja nicht abgeschafft, nur weil es Abstandsregelungen bei Versammlungen gibt. Demonstrieren ist erlaubt.“

Jedoch müsse man sich vor Augen führen, mit wem man am Rosa-Luxemburg-Platz, am Alex oder auf dem Platz der Republik Seite an Seite stehen würde: „Rechtsextremisten“, „gewaltbereiten Hooligans“, und „Reichsbürgern“.