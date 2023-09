Berlins Linke und das Klima Die Partei steht vor einer schwierigen Debatte

Das Klima verändert sich – und Städte sind darauf besonders schlecht vorbereitet. Weil Bäume und Grünflächen fehlen, heizt sich Berlin an heißen Tagen besonders stark auf. Kommt es zu Starkregen, gelangt durch die Menge versiegelter Flächen nur wenig Wasser in die vertrockneten Böden.

Darüber, wie das Klima geschützt und soziale Gerechtigkeit erhalten bleiben kann, will die Linke am Samstag auf ihrer Klimakonferenz debattieren. Als Gäste wurden unter anderem der vor einem Jahr aus der Partei ausgetretene Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, sowie die Seenotrettungs-Aktivistin und Europa-Kandidatin Carola Rackete geladen. Eröffnet wird die Konferenz von Bundesparteichefin Janine Wissler, die Bandbreite der geladenen Initiativen reicht vom Fahrgastverband IGEB bis zur „Letzten Generation“.

Es geht auch um die Tangentiale Verbindung Ost (TVO)

Ziel sei es, „Lösungen für ganz Berlin zu debattieren“, sagte Landeschef Maximilian Schirmer dem Tagesspiegel. Er ergänzte: „Unser Ziel ist es, nicht nur nach Klientelinteressen zu handeln oder mit Populismus die verschiedenen Verkehrsteilnehmer gegeneinander auszuspielen.“

Klar ist: Die Linke steht vor für sie schwierigen Debatten. Exemplarisch dafür steht der Umgang mit dem umstrittenen Straßenbauprojekt Tangentiale Verbindung Ost (TVO), das Marzahn-Hellersdorf mit Treptow-Köpenick verbinden soll. Während der klimabewegte Teil der Partei das seit Jahren auf Eis liegende Projekt am liebsten beerdigen würde, sorgen sich andere um Wählerstimmen bei einer möglichen (Teil-)Wiederholung der Bundestagswahl. So oder so sollen die Ergebnisse der Konferenz in die programmatische Arbeit der Linke einfließen.