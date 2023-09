5000 Quadratmeter zum Experimentieren Clubcommission entwickelt Gelände in Berlin-Lichtenberg

Es gibt wenig Platz in Berlin - oder doch nicht? Immerhin existieren hier und da noch einige ungenutzte Brachen. Zum Beispiel in der Zobtener Str. 70, nahe dem Betriebsbahnhof Rummelsburg. Das Gelände gehört den Berliner Wasserbetrieben.

Die Berliner Clubcommission hatte die 5000 Quadratmeter große Fläche entdeckt und möchte dort ein „Versuchsfeld der urbanen Praxis“ entwickeln – es soll eine „gemeinwohlorientierte Bewirtschaftung als Kultur- und Gewerbestandort“ ermöglicht werden.

So wurde die durch die Dachgenossenschaft „Eine für Alle eG“ angemietete Fläche von der „S27 – Kunst und Bildung“ erschlossen. Dies geschah im Rahmen des Projekts PLATZ*DA!, welches vom Jugend-Demokratiefonds Berlin gefördert wird. Die S27 hat ihren Sitz in der Schlesischen Straße in Kreuzberg.

5000 Quadratmeter stehen in Lichtenberg derzeit zum Experimentieren zur Verfügung.

"Auf der Brache in Lichtenberg wollen wir aufzeigen, wie Lücken zu Räumen werden können, auf denen junge Menschen ins gemeinsame Entwerfen, Diskutieren und Machen kommen", erzählt Luis Krummenacher von "S27" dem Lichtenberg-Newsletter. "Die Stadt wird immer teurer, aber es sind noch viele Flächen vorhanden, die mit dem nötigen politischen Willen zu Freiräumen für junge Menschen und ihre Ideen werden können."

Am Wochenende wird zum Fontänenfest eingeladen

Wer sich das vor Ort mal anschauen möchte, ist herzlich eingeladen zum Fontänenfest "YUNG BRUNNEN" am 8. und 9. September von jeweils 13 bis 22 Uhr. Es ist eine Art Tag der Offenen Tür mit Workshops verschiedenen Projekten auf dem Gelände und abendlichem Brachenkino.

Und natürlich kann bei dem Projekt auch mitgemacht werden: Denn für diese Brache gilt: Nach dem Fest ist vor der Weiternutzung. Das Team von S27 freut sich über interessierte Leute, die dabei sein wollen und Ideen einbringen.

