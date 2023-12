Adventsfest am Berliner Hahneberg Spandaus Künstler zeigen ihre Wintermärchen

Weihnachtlicher Berliner Westen: Am 2. Advent lädt der „Arbeitskreis Spandauer Künstler“ zum Hahneberg. Sie erinnern sich? Der ASK um Stefan Schmiedel war neulich erst prominentes Thema im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Der Verein hat seit 1990 seinen Sitz im einstigen West-Berliner Zollhaus an der Heerstraße, in dem sich bis heute die Ateliers befinden („Früher war das hier die Waffenkammer“).

„Der Winter ist die kälteste der vier Jahreszeiten und die Adventszeit ist die Zeit des Kerzenlichts, der Märchen, der Sagen, der Mythen, der Geheimnisse und der Geschichten“, schrieben mir die Künstlerinnen und Künstler. Dazu passe die neue Ausstellung „Wintermärchen“ des ASK.

Vernissage und Adventsfest sind geplant am 10. Dezember, 14 Uhr. Wo? Heerstraße 529 in Staaken, am Fuß des Hahnebergs. Mehr Infos: ask-galerie-berlin.de/events.

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der Verein wurde 1978 gegründet. „Unser Gründer, der Maler Otto Witte, hat damals mit anderen einen regionalen Kunstverein ins Leben rufen wollen, weil es in Spandau so etwas nicht gab“, hat ASk-Chef Schmiedel neulich im Tagesspiegel berichtet. „Nach dem Mauerfall wurde dann die alte West-Berliner Zoll-Baracke nicht mehr benötigt und sollte abgerissen werden. Dagegen hat unser Verein protestiert und durfte, mit Unterstützung des damaligen Bürgermeisters, in die Räume einziehen.“ Hier lesen Sie das komplette Interview.

Lesen Sie mehr aus Berlins Kiezen und Ortsteilen - in den Bezirksnewslettern des Tagesspiegels. Darin berichten wir über exklusive Nachrichten, stellen Menschen vor, nennen Tipps und Termine. Einmal pro Woche und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.