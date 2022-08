Bei unseren Bezirksnewslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 264.000-mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Mitte, Neukölln und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus Mitte berichtet Julia Weiss:

Noch vor nicht gar so langer Zeit bestritt ein Sprecher der Post, dass es große Probleme mit der Zustellung gebe - höchstens mal aus Krankheitsgründen. Doch ein Beispiel aus der Zionskirchstraße in Mitte zeigt: Kunden ärgern sich weiter mit dem unzuverlässigen Service herum. Das ist ein Schwerpunkt im Newsletter für Mitte, Tiergarten und Wedding. Weitere Themen:

Das Krake Musikfestival integriert Künstler:innen mit Behinderung

Wo in Mitte die meisten Fahrräder geklaut werden

In diesen Kiezen lässt es sich trotz Rekord-Hitze aushalten

Parken im Bellermann-Kiez ab Oktober kostenpflichtig

Tipp: Schrilles Interior und Nachtisch bei Coccodrillo

Wie geht eigentlich programmieren? Kostenlose Kurse in der Arminius-Markthalle in Moabit

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN über:

Geographiestudentin Leni Wicke erforscht das Pinkelverhalten der Neuköllner:innen

Wo im Bezirk die meisten Fahrräder geklaut werden

Bezirksamt fordert neue Bahnhalte im Berliner Süden

Streit zwischen Gesundheitsstadträtin und Amtsarzt eskaliert: Savaskan von seinen Aufgaben entbunden

Fehlende Lebensmittelspenden, steigende Kosten: Kubus-Suppenküche gerät an ihre Grenzen

Tasmania gewinnt den Neuköllner Stadt und Land-Pokal

Blauer Mittwoch auf dem Lipschitzplatz

Sommeroper am Britzer Schloss

Neue Sharing-Lastenräder in Nord-Neukölln

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

Von Urban Tech Republic bis Notunterkunft für Geflüchtete: Was ist der Stand der Dinge am Flughafen Tegel?

Fast 30 Prozent mehr Fahrraddiebstähle in Reinickendorf - hier sind die Schwerpunkte

Es wird heiß! Schauen Sie auf der Erfrischungskarte nach, wo im Bezirk Sie Abkühlung finden können

700 Jahre Tegel: Kostenlose Führungen des Geschichtsforums Tegel mit "Postmaxe", Michael Grimm und Meinhard Schröder

Interkulturelle Wochen 2022 bieten viele interessante Veranstaltungen

Museums-Tipp für Kinder: Digitale Rallye durchs Museum Reinickendorf am Museumssonntag

Gebrauchtwarenkaufhaus NochMall feiert zweiten Geburtstag

Spongebob im Tegeler See: Kiezkamera zeigt süße Wassermonster

