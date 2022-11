„Alternative Wohnprojekte“ in Berlin Ist das nächste Containerdorf schon in der Planung?

Unsere Newsletter, inzwischen berlinweit rund 268.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus TREPTOW-KÖPENICK berichtet Julia Schmitz zum Beispiel über Folgendes:

Obwohl das Bezirksamt bereits jegliche Nutzung untersagt hat, sammelt sich auf dem Grundstück in der Puschkinallee 42 immer mehr Müll. Der Eigentümer, der auch für die illegalen Containerdörfer am S-Bahnhof Grünau und in der Moosstraße in Niederschöneweide zuständig ist, plant hier offenbar ein weiteres “alternatives Wohnprojekt”. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Gemeinsam durch den Winter: Senat startet „Netzwerk der Wärme”

Malerei als Huldigung an die Schönheit der Welt: Zu Besuch im Atelier von Luisa Pohlmann

Treptow-Köpenick bekommt endlich eine Fahrradstraße – in einer Sackgasse

Wer hat Lust, ein altes Gaswerk zu sanieren? Senat schreibt Umbau eines Hauses auf dem ehemaligen Güterbahnhof Köpenick aus

Nachverdichtung an der Orionstraße: Linksfraktion fordert Weiterführung der Bürgerbeteiligung

Natürliches Rasenmähen: Schafsherde grast auf dem Friedhof Baumschulenweg

Buchtipp: Knut Elstermann spricht mit DEFA-Filmstars

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages unter anderem über folgende Themen:

„Es ist katastrophal für uns Anwohnenden“: Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt

450 Liter Wasser wöchentlich an den Baum gebracht: Gießteam Margaretenstraße geehrt

Schule an der Victoriastadt beim 19. Bundesweiten Vorlesetag dabei

Welche Bücher Stadträt:innen Schulkindern vorlesen

Weihnachten im Tierpark

Kindertheater „Der Löwe in dir“

Gift des Klassenfeindes: Ausstellung „Leseland DDR“

