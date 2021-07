Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen fünf Jahre erscheinen und berlinweit rund 250.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

1134 Widersprüche sind beim Bezirksamt von Berlin-Mitte gegen die Umbenennung der Mohrenstraße eingegangen, 300 wurden wieder zurückgezogen, weil für den Einspruch hohe Gebühren erhoben wurden. Seitdem steht der Bezirk in der Kritik. Undemokratisch sei dieser Verwaltungsakt und überhaupt die Umbenennung der Straße. Auch hätten sich viele mehr Bürgerbeteiligung gewünscht. Doch was ist dran an den Vorwürfen? Welche Veranstaltung für Bürger:innen haben stattgefunden und welche nicht? Welche Aussicht auf Erfolg haben die Klagen und wie handhaben das andere Bezirke? Mehr dazu lesen Sie im Newsletter.

Außerdem geht es um diese Themen:

Bezirk Mitte will obdachlose Menschen besser unterbringen

„Ratatouille“ auf dem Otto-Spielplatz: Wanderkino Moabit wieder unterwegs

Berliner Tafel im Großmarkt Beusselstraße sucht Ehrenamtliche

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Tegel-Center: Erste Eröffnungen am 14. Juli

Der Wolf kommt – aber wann?

Die SPD und die Ufer von Havel und Niederneuendorfer See

Parteiaustritte: Warum Alexander Kulpok der SPD den Rücken kehrte

Jazz in Wittenau, Mittelalter-Sound in Lübars – die Freiluft-Kultur ist wieder da

Milos Kozon und sein Leierkasten freuen sich auf viele neue Konzerte

Reinickendorfer Füchse mit spannendem Jugendprogramm für die Ferien

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Evangelische Kirche 2.0: Am Herrfurthplatz gibt es jetzt ein digitales Segensbüro

Q*ube ist der erste queere Jugendclub in Neukölln

Bürgerbeteiligung für die Umgestaltung des Karl-Marx-Platzes

Durchfahrtsverkehr im Karlsgartenkiez durch Baustelle: Senat lehnt Maßnahmen zur Reduzierung ab

Britzer Mühle wird saniert

Wie viele Autoparkplätze in den vergangenen Jahren zu Fahrradparkplätzen wurden

Tipp: Mit Lialo auf Erkundungstour im eigenen Kiez gehen

