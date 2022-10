„Macht ihr schon was dagegen?“ Neunjährige kritisiert Bezirkspolitik wegen Drogenmülls in ihrem Berliner Kiez

Bei unseren Bezirksnewslettern, die inzwischen berlinweit rund 268.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Reinickendorf und Mitte. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Büşra Delikaya schreibt aus NEUKÖLLN unter anderem über diese Themen:

Bezirkspolitik, Politik an der Basis, ist immer ein wichtiges Thema unserer Bezirksnewsletter. Bei den Sitzungen der Bezirksverordneten sind wir präsent. Und schauen auch auf die Menschen, die sich in die Bezirkspolitik einbringen - nicht zuletzt Kinder. Die BVV tagt am Mittwoch zum 12. Mal, unter anderem stehen Kindermitbestimmung und das Problem Drogenmüll auf der Tagesordnung. Von Ersterem macht Eva Gebrauch, um Letzteres zu beklagen. Denn die Neunjährige stört es, dass in ihrem Kiez an der Flughafenstraße so viel Drogenmüll sei und viel gedealt werde. Sie fragt in Richtung Politik: „Macht ihr schon was dagegen?“ Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Sozialkulturelle Arbeit im Schillerkiez fängt Sorgen und Wünsche junger Neuköllner:innen auf

Prozess um Neuköllner Messerattacke: Angeklagter habe keinen Hehl aus rechter Gesinnung gemacht

Die erste Hochschule Neuköllns in Planung

Estrel-Bauprojek wirbt: „Neukölln im Kommen“ – nur für wen?

Was Sprache mit Gentrifizierung zu tun hat

„Forgotten Team”: Fotoausstellung zu den ausgebeuteten Arbeiter:innen in Katar

Startschuss für den 44. Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf in der Hasenheide

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil zum Beispiel mit diesen Themen:

Ein Musikfan, der Loriot noch kennenlernen durfte: Der Newsletter besucht Wolfgang Dederding in Tegelort

Galeria ist zurück, Gorkistraße eröffnet offiziell

Was tun in den Herbstferien? Hier ein paar Tipps für Ihre Kids und Sie

Rat der Vorsteherinnen und Vorsteher kommentiert BVV-Absage, Grüne fordern Konstruktivität und Transparenz

Noch im Oktober: Neubau des Radwegs am Borsigdamm beginnt

Sanierung der U6: bauvorbereitende Maßnahmen laufen

Unterstützung in Deutsch und Mathe: Bildung und Gesellschaft e.V. sucht Freiwillige

Chansons magnifiques: Georges Brassens Festival kommt zu uns in den Norden

Aus dem Bezirk MITTE (mit Wedding etc.) berichtet Julia Weiss unter anderem über:

Charlottenstraße wird zur Fahrradstraße

See könnte umkippen: Umweltamt lässt Engelbecken abfischen

Tipp: Lesung im Discolicht und Videokunst im Ohm

Ein Abend für und über Künstler Kurt Schwitters im Ballhaus Wedding

Gegen Einsamkeit im November: Kino, Märchenabend und Frühstückstreffen im Frauenzentrum Evas Arche

Anwohner klagen über Stress in der Lüneburger Straße wegen des Tram-Neubaus

Kostenlos Lastenräder leihen an 15 Standorten in Mitte

In unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel können Sie auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren.

