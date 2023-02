Arbeitsbedingungen von Gefangenen in der ehemaligen DDR Neue Ausstellung „Neue Küche“ in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Eine neue Ausstellung zeigt die Arbeitsbedingungen von Gefangenen in der ehemaligen DDR. Die Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Berlin-Hohenschönhausen benötigte Arbeitskräfte, um den Gefängnisbetrieb aufrechtzuerhalten und die politisch Inhaftierten zu versorgen. Dafür griff die Staatssicherheit auf Strafgefangene zurück und bildete Arbeitskommandos, geteilt in Frauen und Männer.

Während Männer eher in der Tischlerei arbeiteten oder Autos reparierten – und zwar die der Mitglieder des Ministerrats der DDR, waren die Aufgaben der Frauen meistens: Nähen, Waschen Bügeln und Kochen.

Die neue Ausstellung „In Zwangsgemeinschaft. Die Arbeitskommandos der Strafgefangenen in Hohenschönhausen“ in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen widmet sich diesem bisher kaum erforschten Thema. Die Eröffnung in der Genslerstraße 66 fand am 23. Februar statt.

250 Mahlzeiten pro Tag

Für die neue permanente Ausstellung wurde ein erhalten gebliebenen, rund 500 qm großer Küchen- und Wohntrakt des Gefängnisses neu eröffnet. Hier waren bis 1989 Strafgefangene des Frauenkommandos „Neue Küche“ tätig und untergebracht. Über 250 Gerichte wurden hier täglich zubereitet. Der virtuelle Rundgang erzählt zum Beispiel von einem Rezept für 200 Portionen Kartoffelsuppe oder einer lesbischen Beziehung unter den Gefangenen, die tragisch endet.

Historische Möbel und Gerätschaften sowie Küchenutensilien werden an ihrem ursprünglichen Stand- bzw. Lagerorten präsentiert und ermöglichen ein Eintauchen in den Haft- und Arbeitsalltag der Strafgefangenenkommandos.

Die Schlafräume in der ehemaligen Haftanstalt. © Luise Wagener

Die zentralen Ausstellungsinhalte wie Fotos, Video- und Audiodokumente, Berichte von Zeitzeug:innen oder auch nachgesprochene Auszüge aus Spitzelberichten an die Stasi werden über eine Augmented-Reality-App zugänglich gemacht. Aufnahmen von Zeitzeug:innen und in 3D ermöglichen zudem eine virtuelle Begegnung mit ehemals Inhaftierten.

Wann ist die Ausstellung zu besichtigen? Die Ausstellung „In Zwangsgemeinschaft. Die Arbeitskommandos der Strafgefangenen in Hohenschönhausen“ ist ab Freitag, 24. Februar 2023 zu sehen. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 16 Uhr. Die Ausleihe der Tablets erfolgt beim Besucher:innenzentrum der Gedenkstätte. Der Eintritt ist frei.

Die Zeitzeugin Wilma Reuß zum Beispiel erzählt den Besucher:innen über eine App, wie sie mal vergessen hatte, mehrere Kilo Hähnchenfleisch zu kühlen. Sie war Teil des Arbeitskommandos „Neue Küche“. Sie bekam Panik, hatte Angst vor einer Strafe. Sie schnitt das vergammelte Fleisch in kleine Stücke. warf alles in den Abfluss und wurde nicht erwischt. „Aber es stank bestialisch.“

Historisches Rollenbild von weiblichen Inhaftierten in der DDR

Die Gedenkstätte will sich mit der neuen Ausstellung auch mit dem historischen Rollenbild von weiblichen Inhaftierten in der DDR eingehender befassen. „Der Fokus soll auf Frauen gelegt werden“, sagt Projektleiterin Eva Fuchslocher. „Frauen waren eine noch kleinere Gruppe, noch marginalisierter unter den Gefangenen.“ Mit der Ausstellung soll ein neues Kapitel in der Aufarbeitung der DDR-Geschichte erschlossen werden.

Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Die Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen wurde 2000 gegründet. Ihre Aufgabe ist, die Geschichte des Haft-Ortes Berlin-Hohenschönhausen und das System der politischen Justiz in der Deutschen Demokratischen Republik zu erforschen sowie mit Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen zu informieren, um zur Auseinandersetzung mit den Formen und Folgen politischer Verfolgung in der kommunistischen Diktatur anzuregen. Die Gedenkstätte wird aus Mitteln des Landes Berlin und des Bundes gefördert.

Mehr Aktuelles und Hintergründiges aus Lichtenberg finden Sie im Tagesspiegel-Newsletter für diesen Berliner Bezirk, hier einige Themen dieser Woche:

Wahl-Panne: So kam es, dass 466 Wahlbriefe in Lichtenberg vergessen wurden

232 Wohnungen mit Wasserblick entstehen an der Rummelsburger Bucht - Straßen werden umbenannt

Darf man die geplante Schneise TVO in Berlins Osten „Autobahn“ nennen?

Unseren Newsletter für den Bezirk Lichtenberg können wie alle Tagesspiegel-Newsletter für die zwölf Berliner Bezirke hier kostenlos bestellt werden.

Zur Startseite