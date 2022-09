Ausstellung über Walter Benjamin Die Berliner Kindheit und das Schloss

Bei unseren Bezirksnewslettern, die inzwischen berlinweit rund 268.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Reinickendorf und Mitte. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN unter anderem über diese Themen:

Walter Benjamin gilt als einer der bedeutendsten Denker der Moderne. 1940 wurde der jüdische Philosoph von den Nazis in den Suizid getrieben. Aufgewachsen ist Benjamin im Berlin der Gründerzeit. Eine Sonderausstellung im Britzer Schloss, Alt-Britz 73, widmet sich nun seiner Berliner Kindheit. Im Kontext der historischen Räume des Schlosses sind ausgewählte Texte aus seinen Miniaturen „Berliner Kindheit um Neunzehnhundert“ neu zu hören. Die Ausstellung mit dem Titel „Expeditionen in die Tiefe der Erinnerung“ verbindet die Textfragmente mit sieben künstlerischen Interpretationen von Benjamins Werken und auch seiner Person. Benjamin wuchs, als Sohn eines Kaufmanns und Kunsthändlers, in einer Villa im Grunewald in einer sozialen Schicht auf, die in etwa vergleichbar ist mit jener der letzten privaten Besitzer:innen von Schloss Britz, der Industriellenfamilie Wrede, die das Herrenhaus als Sommersitz nutzte. Diesen Ausstellungshinweis und noch viel mehr Tipps & Termine finden Sie im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Die Stadtnatur-Ranger vermitteln zwischen Mensch und Stadtnatur

Was taugen die Neuköllner Fahrradstraßen?

Autofreier Tag auch in Neukölln

Vor sieben Jahren wurde Luke Holland ermordet

Neubau vom Jugendzentrum NW80: Bauarbeiten massiv verzögert

Kürbis- und Apfelfest im Britzer Garten

Eisstadion verschiebt Saisonstart

Mühsam-Gedenken in der Hufeisensiedlung

Diskussionsreihe zu umstrittenen Straßennamen

Integrationsbeauftragte Güner Balci schreibt in der „Zeit“ über ihr Verhältnis zum Columbiabad

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil zum Beispiel mit diesen Themen:

Was ist die Zukunft der Residenzstraße? Stadträtin Korinna Stephan im Interview

Internationaler Autofreier Tag: Hier werden Reinickendorfs Fahrbahnen zu Spielstraßen

Falsche Spendensammler: Vorsicht vor Betrügern

Deutscher Kita-Preis 2023: Tegeler Kita Apfelbäumchen in Kategorie „Kita des Jahres“ nominiert

Zum Start der interkulturellen Woche: 17 Banner gegen Rassismus vorgestellt

In der Kiezkamera: die Idylle rund um die Dorfkirche Alt-Reinickendorf

„Lettekiez liest“ - Autor Stefan Moster über eine Arktis-Reise der besonderen Art

Kostenloses Musikfestival „Klangstraße“ kommt im Oktober mit lokalen und internationalen Acts

Aus dem Bezirk MITTE (mit Wedding etc.) berichtet Julia Weiss unter anderem über:

Verkehrsberuhigung und Kiezblocks in der Luisenstadt beschlossen

Wieder Ärger um gefällte Bäume

Kindergarten in der Beusselstraße eröffnet mit 120 neuen Kita-Plätzen

Nach Teilabriss des Brutalismus-Ensembles: WBM plant neuartige Wohnformen in der Rathenower Straße in Moabit

Seniorenwoche startet

Debora Ruppert zeigt Fotografien von obdachlosen Frauen im Abgeordnetenhaus

Autofreier Tag: Fünf Straßen in Mitte werden zu Spielstraßen

