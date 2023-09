Berliner Philosoph bietet Lebensberatung „Nicht ganz einfach, den eigenen Weg zu finden“

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 280.000 Mal abonniert. Mit mehr als 39.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unseren Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf, aus Urlaubsgründen in dieser und der nächsten Woche eine Kooperation dreier Kollegen, und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichten Boris Buchholz, Cay Dobberke und André Görke unter anderem über folgende Themen:

Die Philosophie ist für Holger Thiel mehr als eine Geisteswissenschaft. Sie eigne sich auch für Lebensberatungen, findet er. Aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis habe er oft gehört, dass die Idee toll sei, aber niemand davon wisse. Vor Kurzem nun eröffnete Thiel eine philosophische Praxis am Kurfürstendamm. Aus eigener Erfahrung weiß er, dass es manchmal "nicht ganz einfach ist, den eigenen Weg zu finden". Ein Biologie-Studium entsprach nicht seinen Erwartungen. Nach zwei Semestern brach Thiel es ab und entschied sich für das Fachgebiet Philosophie, mit dem er sich jetzt selbständig gemacht hat. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Von Westend bis Wilmersdorf: Freiwilligentage in der City West

Neue Spree-Brücke nahe der Reichsstraße?

Er macht die „Wilmersdorfer Witwen“ weltberühmt: Lesung

„Kein Wille, kein Konzept, keine Vision“: Nach 120 Jahren ist Schluss in der Wilmersdorfer

4G, Kadewe, Beerdigungen, Polizeifahnung: viele News für die City West

20.000 beim Polizeifest

BVG-Oldtimer rollen durch Ruhleben

Lollapalooza-Festival im Olympiapark

Lietzensee, Klausenerplatz, Rathausturm, ICC und noch mehr: viele Kulturtermine

News und Termine aus dem Sport: Familiensportfest, Marathon, Hans-Rosenthal-Elf und Schalke 04 im Mommsenstadion

Tschüs, Sommer! So warm sind Havel, Teufelssee und die zwei Freibäder

