Berlins großes Handball-Turnier 2000 Kinder kommen zum „Bärlin-Cup“

„Save the Date!“ Der Termin ist raus: Berlins großes Handball-Turnier, der „Bärlin Cup“ mit 2000 Kindern und 150 Mannschaften, wird am 6. und 7. Juli 2024 im Stadion Hakenfelde ausgetragen. Das teilten die Organisatoren jetzt mit.

Veranstalter ist der VfV Spandau um Karen Scholz. Der Klub hat 1000 Mitglieder und eine traditionell gute Handball-Frauenabteilung, die aktuell in der Oberliga zwischen der Ostseeküste und dem Spreewald spielt und stets weit oben in der Tabelle zu finden ist.

Handball-Hochburg Spandau: Die Frauen des VfV sind sowieso meist bester Laune. © VfV Spandau

„Bereits seit 1996 organisieren wir das größte Jugendkleinfeld-Handballturnier aller Altersklassen in Berlin und Brandenburg. Mannschaften von außerhalb als auch aus der Region treffen sich alljährlich im Stadion Hakenfelde zum sportlichen Vergleich“, erzählen die Veranstalter über das große Jugendturnier. Und wie machen die das mit all den Kindern? Für Übernachtungsmöglichkeiten in nahegelegenen Sporthallen werde auf Wunsch ebenso wie für eine Verpflegung von Abendessen über Frühstück gesorgt.

Und für Außenstehende mal ganz generell: Hakenfelde liegt am Rand von Spandau. Und Spandau am Rand von Berlin. „Als Randbezirk ist es in Spandau eher hauptstadtuntypisch ruhig, dennoch ist der Trubel und die Hektik der Großstadt als auch für Bahnanreisende durch den zentralen Bahnhof Spandau verkehrstechnisch bestens erreichbar…“ Das Jugendturnier im Netz unter www.baerlincup.de

