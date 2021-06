Heureka, hier kommt die nächste Berliner Baustelle: Der Ritterfelddamm am Flugplatz Berlin-Gatow ist bröselig wie Bahlsen-Keks und soll seit Jahren saniert werden. Kosten: mindestens 6 Mio Euro. Das berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe und zeigt Fotos, wie es dort aussieht.

Auf der Straße wird man im Bus, auf dem Rad oder im Auto übel durchgerüttelt. „Die Fahrbahn zwischen Selbitzer Straße und Potsdamer Chaussee befindet sich in einem desolaten Zustand“, heißt es im aktuellen Bezirkshaushalt. Und in Berlins Finanzplanung 2020/2024 steht unter „prognostizierte Fertigstellung: 2027“ (ist aber nicht verbindlich).

Im Hintergrund wird längst geplant, doch es gibt ein Platzproblem, weil die Häuser so dicht stehen: Wohin mit Radwegen, Fußwegen, Bäumen, BVG-Buchten und Versickerungsgruben?

Jetzt wird erst mal geflickt, rief mir Stadtrat Frank Bewig, CDU, zu. Wann? In den Sommerferien – da ist der Verkehr dünner. Hat große Auswirkungen für viele der 16.000 Leute in Kladow. Der Ritterfelddamm ist in den Ferien zwischen Selbitzer und Waldallee gesperrt.

Tempo runter! Hier bröckelt die Piste. Im Herbst bilden sich Bodensee große Pfützen. Foto: André Görke

Der Ortsteil ist damit geteilt: Der Ritterfelddamm ist der einzige von Nord nach Süd. Wer ins Ortszentrum will, muss das Rad nehmen, um an der Baustelle vorbeizukommen - oder einen kilometerweiten Umweg über die Heerstraße oder Sacrow nehmen. Denn der Schleichweg am Glienicker See wird in der Badesaison wegen der vielen Falschparker immer dichtgemacht: Da ist kein Durchkommen.

„Der Ritterfelddamm bricht in Höhe der Selbitzer Straße regelrecht auseinander. Die Regenwasserkanalisation ist desolat und könnte bei stärkeren Regenfällen endgültig einbrechen“, sagt Bewig. „Die jüngst festgestellte Schwere der Schäden lässt keinen Aufschub der Baumaßnahme zu“ – es gehe um „Gefahrenabwehr“. Den Noteinsatz macht jetzt eine Baufirma zeitweise sogar im Zweischichtsystem.

Der Ritterfelddamm soll neu gebaut werden. Aber der Platz für Radwege, Fußwege, Laternen, Bushaltestellen und Sickergruben ist,... Foto: André Görke

Betroffen sind die Buslinien X34, 234 und 135. Hier erste Infos vom Mittag. Der Schnellbus X34 fährt in den Ferien nicht zwischen Dorfplatz und Landstadt Gatow, sondern nach Hottengrund.

Der 135er fährt vom Rathaus kommend als Schleife über Seekorso und Am Landschaftspark zurück in die Stadt (und fällt auf der kleinen Strecke zwischen Dorfplatz und Selbitzer Straße ebenfalls aus, weil er ja nicht wenden kann). In der Fahrplanauskunft wird er nicht mehr angezeigt in den Ferien.

Der 234er wird auch betroffen sein. Die BVG bereitet gerade ihre Infos vor – aktuell heißt es nur: „Für den von Ihnen abgefragten Zeitraum sind noch Änderungen des Fahrplans zu erwarten."

