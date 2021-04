Unsere Newsletter sind berlinweit rund 245.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus allen Bezirken lesen Sie bei uns in jedem Newsletter Updates zur Coronakrise mit neuesten Zahlen, Hintergründen und Service. Sowie viele weitere Themen.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Etwa ein Drittel der Bevölkerung des Bezirks leidet an gesundheitlichen Einschränkungen durch Lärm und Schadstoffe, die insbesondere durch das hohe Kfz-Aufkommen entstehen. Das müsse daher deutlich reduziert werden, parallel müsse der "Umweltverbund" (Öffentlicher Nahverkehr, Rad- und Fußverkehr) intensiver ausgebaut werden. Zu diesem Ergebnis kommt der erste Pankower Mobilititätsbericht im Auftrag des Bezirksamts. Nach Angaben des Bezirksamts ist es der deutschlandweit erste Bericht dieser Art. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Vermeidbar oder Neiddebatte? Diskussion um Hobby-Fluglärm geht weiter

Neue Tram-Strecke zwischen Pankow und Weißensee steht fest: So soll die Tangente verlaufen

Glücksspiel Wohnungssuche: Vermieter losen per „Lotterie“ neue Mieter aus

Was tut das Bezirksamt? Immer mehr Obdachlosen-Zeltlager in Parks

Unerwarteter Rechtsstreit um Grundstücke: Ist eines der größten Pankower Neubauprojekte nun akut gefährdet?

Vertipper auf Schild: Bezirksamt erfindet neue Straße in Prenzlauer Berg

Schulen, Parks, Radwege: Hier soll mehr Platz für Sport im Bezirk entstehen – das ist der neue Plan des Bezirksamts

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Lärm, voller Gehweg: Anwohner*innen ärgern sich über Start-up "Gorillas" in der Muskauer Straße

"Uns wurde vor fünf Jahren 35.000 Euro angeboten, wenn wir sofort ausziehen" – der letzte Bewohner der Hasenheide 47

Bezirk verstetigt Pop-up-Radweg auf dem Kottbusser Damm

Bewohner*innen der Wrangelstraße 23 befürchten Verdrängung

40. Geburtstag Frauenzentrum Schokofabrik

Nächster Einwohner*innenantrag für verkehrsberuhigten Ostkreuz-Kiez startet mit Fahrraddemo

Noch anmelden für den Heinzelcheesetalk

Sperrmüllaktionstage

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Die Sonne genießen: Spaziergänger gehören direkt an das Kanalufer

Radler versus Fußgänger: Die aktuellen Planungen für den Radschnellweg am Teltowkanal

Impfen könnte auch das Gesundheitsamt – nicht großflächig, aber im Spezialfall

Corona-News

Die Lichterfelderin Dorit Grieser und eine neue Initiative fordern per Einwohnerantrag mehr Bürgerbeteiligung in Steglitz-Zehlendorf: „Es ist noch viel Luft nach oben!“

Viel Bürgerbeteiligung versprochen: Städtebauliches Gutachterverfahren für das Rathaus Zehlendorf gestartet

Schlachtensee: Aldi will seinen Markt an der Breisgauer Straße erweitern

Südwest-Ruderer: Zwei vierte Plätze bei den Ruder-Europameisterschaften im italienischen Varese

Bürgerinitiative Stammbahn diskutiert Verlängerung der U3 bis Kleinmachnow

